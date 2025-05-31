 

Рецепт исконного русского плова из гречки и свинины найден в Юрьевом монастыре

31.05.2025, 9:33, Разное
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В архивах Юрьева монастыря обнаружен рукописный рецепт настоящего русского плова от монаха Феофана, в котором вместо подозрительного восточного риса используется гречневая крупа, а вместо баранины — свинина.

По мнению исследователей, именно так выглядело главное праздничное блюдо на столах наших предков, пока в Россию не завезли ни рис, ни восточных купцов.

Согласно найденному манускрипту, для приготовления исконного плова нужно взять добрую порцию свинины (желательно с жирком), стакан гречневой крупы, лук, морковь, чеснок и немного конопляного масла (в северных землях разрешалось использовать льняное из-за плохих урожаев конопли).

Особое внимание уделялось обжарке гречки: монахи советовали прокалить её до появления «аромата, способного разбудить даже самого усердного постника».

Историки отмечают, что рецепт плова из гречки со свининой был широко распространён на Руси и считался символом кулинарной независимости, пока не началась «рисовая экспансия». В монастырских летописях встречаются даже упоминания о праздничных состязаниях: кто быстрее приготовит «гречневый плов» и не забудет воткнуть в него головку чеснока для отпугивания злых духов и голодных соседей.

Повара в слободе Германа Стерлигова уже взяли на вооружение монастырское наследие и рекомендуют подавать это блюдо с квасом и солёными огурцами для полноты аутентичного вкуса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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