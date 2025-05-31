В результате российской атаки на Запорожскую область погибла 9-летняя девочка

В ночь на субботу, 31 мая, армия РФ вновь атаковала украинские населенные пункты.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате ударов по прифронтовому селу Долинка Пологовского района погибла 9-летняя девочка; ранен 16-летний юноша.

Он добавил, что в течение суток русские нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Кроме того, РФ атаковала беспилотниками Харьков и Харьковскую область.