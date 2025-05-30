В Совбезе ООН: Россия, вероятно, не заинтересована в мире, а хочет добиться военной победы

Россия «в принципиальном плане» готова рассмотреть возможность прекратить огонь, но для этого необходимы «встречные шаги с другой стороны».

Об этом сообщил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, заявив, что «повторения Минска [Минских соглашений] не будет». На этой же встрече США обвинили Россию в нежелании прекращать огонь, а Франция заявила о решимости и дальше помогать Украине «защищаться от агрессии».

Заседание Совбеза ООН по Украине, связанное с поставками оружия этой стране, было созвано по инициативе России. Украинская делегация не присутствовала на встрече.

Говоря о мирных инициативах администрации США и стран «Глобального Юга», Василий Небензя обвинил европейских союзников Украины в попытке «вынудить Россию на новый односторонний жест доброй воли, который затем будет использован для перегруппировки сил и дальнейшего насыщения Киева вооружениями».

– Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации, – отметил он.

– Если мы действительно серьезно ведем речь о мире, то нужно оговаривать его параметры и условия, а потом уже договариваться о режиме прекращения огня. Именно на это направлен прямой российско-украинский переговорный процесс в Стамбуле, именно он сейчас является “лакмусовой бумажкой” реального, а не декларируемого стремления сторон к миру, – подчеркнул российский дипломат.

По его словам, Лондон, Брюссель, Париж и Берлин «обескуражены» стремлением новой «реалистично мыслящей администрации США» остановить войну, но они «не теряют надежды вернуть американцев в свои ряды и не гнушаются идти на любые провокации и любую ложь о России и ее действиях, чтобы заставить американского президента передумать».

Василий Небензя заявил, что Россия готова к миру, но при условии устранения первопричин конфликта.

– Мы своих соотечественников (вероятно речь идет о гражданах Украины), русских людей, в беде не бросим, – подчеркнул он. – Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно.

Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию «продемонстрировать подлинную заинтересованность в мире и согласиться на прекращение огня». Об этом заявил официальный представитель Миссии США при ООН, выступая на заседании Совбеза в пятницу.

По его словам, Россия созвала сегодняшнюю встречу, чтобы «заявить о том, что европейские страны, оказывая помощь Украине, подрывают усилия по восстановлению мира».

– Но это не так, – подчеркнул представитель США. – Украина, как суверенное государство, имеет право защищаться от агрессии. Государство-члены ООН приняли решение оказать содействие Украине, чтобы она получила такие средства.

Представитель США отметил, что любой член Совета хорошо понимает, что не Украина, а Российская Федерация отказывается от мира.

– Мы разделяем обеспокоенность, о которой говорили другие члены Совета, по поводу того, что Россия, вероятно, не заинтересована в мире, а хочет добиться военной победы, – добавил он.

Соединенные Штаты, продолжил дипломат, призывают те страны, которые поддерживают развитие военно-промышленного комплекса России, «не подпитывать войну». В частности, он отметил, что беспилотники, которые производятся китайскими компаниями или используют китайские технологии, «уничтожают украинские города и убивают украинские семьи».

Представитель США также выразил обеспокоенность тем, что Россия в нарушение резолюций СБ ООН использует военнослужащих и технику из КНДР.

– Соединенные Штаты по-прежнему выступают за мир, – подытожил он свое выступление – Еще не поздно, чтобы как Россия, так и Украина прекратили боевые действия.

Представитель Франции также обвинил Россию в том, что она блокирует «прекращение боевых действий».

– 24 февраля 2022 года Россия сделала выбор – начать эту агрессивную войну. С тех пор она ежедневно принимает решение продолжать и усиливать ее, – отметил французский дипломат, напомнив о серии смертоносных атак, совершенных в мае.

Цель России, по его словам, разоружить Украину и лишить ее возможности защищаться – права, предусмотренного Уставом ООН, «чтобы у нее не осталось иного выбора, кроме как капитулировать и принять аннексию территорий и другие требования России».

Россия, по его словам, требует прекратить поставки оружия Украине, а сама наращивает запасы ракет и увеличивает производство дронов. Франция, продолжил он, призывает все государства воздержаться от поставок России военного оборудования, товаров двойного назначения и любых компонентов, «подпитывающих эту агрессивную войну».

Завершая свое выступление, дипломат отметил, что Франция будет и впредь предоставлять Украине военную поддержку, необходимую для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, в соответствии с Уставом ООН.

Что касается ударов Украины по территории России, то Париж считает, что «Украина должна иметь возможность нейтрализовать военные цели, задействованные в операциях против нее». Это – реализация Украиной своего права на самооборону.

Вместо шагов к миру международное сообщество стало свидетелем резкого усиления широкомасштабных российских атак по всей Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности, посвященном последнему развитию событий на территории Украины, накануне заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

– Когда я в последний раз информировала Совбез ровно месяц назад, была осторожная надежда на прогресс на дипломатическом фронте, который позволит остановить боевые действия, – сказала Розмари Дикарло. – К сожалению, вместо шагов к миру мы видим резкое усиление широкомасштабных российских атак по всей стране. Эскалация произошла после относительного снижения интенсивности боевых действий, включая одностороннее 72-часовое перемирие, объявленное Российской Федерацией с 8 по 11 мая.

В минувшие выходные российские вооруженные силы, продолжила заместитель Генсека ООН, три ночи подряд атаковали украинские города и поселки рекордным количеством ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, убив и ранив десятки мирных жителей. Больше всего жертв зафиксировано в Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве, а также в других густонаселенных районах. В понедельник, 26 мая, по меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения по всей стране, в том числе в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По данным украинских официальных лиц, которые привела в своем выступлении Дикарло, произведенный в понедельник авиаудар с участием 355 беспилотников стал крупнейшей атакой дронов на Украину с начала полномасштабного вторжения России. В воскресенье, 25 мая, 12 человек, в том числе трое детей, погибли и более 60 получили ранения в результате ударов ракет и беспилотников по Киеву и другим населенным пунктам в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях. Сообщается, что было повреждено более 80 жилых домов.

В субботу, 24 мая, по меньшей мере 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения в результате российского удара по Киеву. Кроме того, по сообщениям, по меньшей мере 13 человек были убиты в Донецкой, Херсонской, Одесской и Харьковской областях. Также под удар попали Днепровская и Запорожская области.

Всего через несколько часов после встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, 17 мая, в результате удара российского беспилотника по гражданскому автобусу в Сумской области погибли девять человек и еще семь получили ранения. Среди убитых были трое членов одной семьи – мать, отец и их дочь.

Всего с начала полномасштабного вторжения России, по словам Дикрало, погибли по меньшей мере 13 279 мирных жителей, в том числе 707 детей. Согласно подтвержденным данным, число раненых среди гражданского населения составляет 32 449 человек, в том числе 2 068 детей.

– Общая ситуация с безопасностью в 2025 году значительно хуже, чем за аналогичный период прошлого года, – подчеркнула заместитель Генсека ООН. – Число жертв среди гражданского населения в первом квартале этого года на 59 процентов выше, чем за тот же период 2024 года.

Российские регионы, граничащие с Украиной, за последний месяц также неоднократно сообщали о жертвах среди гражданского населения, продолжила Дикрало. По данным МИД России, в результате украинских ударов с 19 по 25 мая погибли девять мирных жителей, 117 получили ранения. С 12 по 18 мая в результате украинских атак на приграничные регионы России погибли 17 российских мирных жителей и более 100 получили ранения, в результате чего общее число убитых за май составило 59 человек, среди которых пятеро детей. Более 400 человек получили ранения, в том числе 21 ребенок.

– Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить эти сообщения, – отметила заместитель Генсека ООН, – однако если эти цифры подтвердятся, они послужат ярким напоминанием о растущем числе жертв среди гражданского населения в результате полномасштабного вторжения России – наиболее вопиющим образом на территории Украины, но также все чаще и в Российской Федерации.

Последняя опасная эскалация последовала за некоторыми важными дипломатическими событиями, отметила Розмари Дикарло: 16 мая украинская и российская делегации встретились в Стамбуле для первых за три года прямых переговоров.

– Мы приветствуем эти переговоры и высоко оцениваем важную роль Турции и Соединенных Штатов в содействии диалогу, – отметила заместитель Генсека ООН. – Хотя переговоры не привели к столь полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня, к которому призывал Генеральный секретарь, обнадеживает то, что стороны, как сообщается, договорились продолжать этот процесс. Мы также приветствуем важный результат этих переговоров – недавно завершившийся поэтапный обмен военнопленными – по тысяче с каждой стороны. Мы надеемся, что все оставшиеся военнопленные и гражданские задержанные в скором времени вернутся домой.

От имени Координатора чрезвычайной помощи ООН Тома Флетчера на заседании Совбеза выступила высокопоставленный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Лиза Доутен.

– За последнюю неделю гуманитарная ситуация на местах ухудшилась, – отметила она. – Были зафиксированы новые случаи вынужденного перемещения, разрушения критической инфраструктуры и перебои в оказании базовых услуг населению.

По словам Лизы Доутен, система здравоохранения Украины находится под сильным давлением, особенно в прифронтовых районах Харьковской и Донецкой областей. Это ограничивает доступ к травматологической и другой неотложной помощи. С начала 2025 года Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 200 нападений на медицинские учреждения, персонал, транспорт, поставки и пациентов.

– Война непропорционально сильно влияет на женщин и девочек, особенно на тех, кто был вынужден покинуть свои дома, – продолжила она. – Риски гендерного насилия остаются высокими, а спрос на защиту превышает наши возможности – особенно в прифронтовых районах.

Опасности сохраняются и для гуманитарных работников, отметила Лиза Доутен: с начала 2025 года зафиксировано 37 случаев насилия в отношении персонала, объектов и имущества гуманитарных организаций. Двое работников были убиты, еще 23 получили ранения при выполнении своей миссии.

– Нас глубоко беспокоит судьба 1,5 миллиона гражданских лиц на оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, – сказала представитель УКГВ. – Эти районы остаются практически недоступными для гуманитарных организаций из-за постоянных препятствий на пути доставки помощи.

Лиза Доутен напомнила, что согласно международному гуманитарному праву, стороны конфликта обязаны обеспечивать быстрый и беспрепятственный доступ всех нуждающихся к гуманитарной помощи.

– Препятствия, оставляющие мирных жителей без жизненно необходимых ресурсов, являются нарушением этих обязательств, – добавила она.

Представитель миссии США при ООН отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают с обеими сторонами в поисках пути к миру.

– Мы хотим положить конец этой войне, – отметил Джон Келли. По словам представителя США, «Украина безоговорочно согласилась» остановить огонь, и теперь в Вашингтоне ожидают аналогичного решения от России.

США, как продолжил выступающий, «решительно осуждают» последние атаки России на Украину.

– Если Россия примет ошибочное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам, возможно, придется приостановить свои усилия по ведению переговоров. Поясним: это не будет отказом от наших принципов или поддержки наших партнеров. Это будет признанием отказа России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата. Как ясно дал понять президент Трамп, мы хотим работать с Россией – в том числе по мирной инициативе и экономическому пакету, – подчеркнул представитель США.

Джон Келли отметил также, что в случае отказа от мира США не исключают введение дополнительных санкций против России.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил власти Украины в попытке «обмануть и дезориентировать» президента Трампа, чтобы США вышли из переговорного процесса, а война продолжалась.

– Пока существует жупел российской угрозы, клике Зеленского можно не отчитываться о разворованных бюджетных деньгах и западной, прежде всего американской помощи, счет которой идет уже на десятки, если не сотни миллиардов долларов, – отметил дипломат. – Этого уже не очень хотят и его подельники из Европы и администрации Байдена, также изрядно нагревшие руки на украинском конфликте.

Что касается обвинений России в атаках на мирное население Украины, то, по словам Небензи, к жертвам приводит работа украинской ПВО, «размещаемой рядом с домами и социальными объектами в нарушение элементарных норм международного гуманитарного права». Истинными же целями российских ударов, как подчеркнул дипломат, являются исключительно объекты, связанные с военно-промышленным комплексом. Он привел данные об уничтожении складов боеприпасов и другого вооружения в различных областях Украины.

Василий Небензя также обвинил власти в Киеве в обстреле мирных российских городов.

– Так, несмотря на объявленное Россией 72-часовое перемирие по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом, с 8 по 11 мая были зафиксированы более 14 тысяч нарушений, свыше четырех тысяч обстрелов из артиллерии, танков и минометов, 62 – с применением РСЗО, 9900 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА, – отметил Постоянный представитель РФ. В результате этих и других атак, по его словам, погибли шесть мирных россиян, не менее 17 получили ранения.

– Симптоматично, что наиболее массированные атаки беспилотников по гражданским объектам в ряде отдаленных от линии фронта российских городов, включая Москву, киевский режим развязал после наметившихся подвижек на мирном треке, – добавил он.

Заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин призвала содействовать выходу из дипломатического тупика и поддержать проведение прямой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Она подчеркнула, что Зеленский готов к встрече «в любое время и в любом взаимоприемлемом месте». По ее словам, такой шаг необходим для продвижения к справедливому урегулированию на основе «безусловного и полного прекращения огня сроком не менее 30 дней».

Тем не менее, Гайовишин обвинила Россию в попытках использовать переговорный процесс для затягивания конфликта и расширения оккупации.

– Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и захватывать новые украинские территории, – заявила она. – Удары по критической инфраструктуре и жилым районам направлены на запугивание мирных граждан и свидетельствуют о нежелании вести подлинные переговоры.

Гайовишин подчеркнула, что Украина остается приверженной дипломатии и открыта к любому формату, который способен привести к реальному результату. Однако, по ее словам, мир не может быть достигнут ценой отказа от основополагающих принципов.

– Достижение мира любой ценой не приведет к окончанию войны, – заявила она. – Всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир должен основываться на фундаментальном уважении к непреложным принципам.

Она вновь подтвердила позицию Украины: страна никогда не признает российскую оккупацию даже части своей территории и не позволит вмешательства во внутренние решения, включая вопросы обороны и союзов.

– Не должно быть умиротворения агрессора, – добавила Гайовишин. – Такие попытки только поощряют будущую агрессию.