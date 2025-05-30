Итальянские СМИ: папу римского Франциска видели в Африке, он командует бойцами ЧВК

Итальянский таблоид L’Ordine Nuovo сообщил, что папу римского Франциска, которого считали преставившимся, недавно видели в Африке. Об инциденте рассказали двое итальянцев – сотрудников миссии ООН, которые вернулись из опасной командировки в Сенегал.

Очевидцы говорят, что в окрестностях города Диурбель их колонну с гуманитарным грузом обстреляли повстанцы. Поскольку в этом регионе такие инциденты – не редкость, колонна ускорилась и продолжала движение, но тут ей перегородил дорогу танк.

«У нас бронированные машины, они очень тяжёлые, но против выстрела из танка никакая броня не устоит, – вспоминает один из участников миссии Филиппо Манцо. – Мы остановились и запросили помощь, но ждать её не пришлось – сначала прямо на наших глазах танк разнесло авиационным снарядом, а ещё через десять минут оставшихся повстанцев разбили подоспевшие люди в камуфляже без знаков отличия».

Как оказалось позже, повстанцы устроили засаду для конвоя ООН, а на них в свою очередь охотились наёмники частной военной компании, которые помогают правительству страны в восстановлении конституционного порядка. Как утверждают журналисты, бойцами командовал не кто иной, как папа Франциск.

«Я узнал его даже на большом расстоянии, – продолжает Филиппо Манцо. – Сначала мне казалось, что это мираж или галлюцинация, вызванная контузией, но я подошёл ближе и ясно увидел понтифика. Он словно помолодел, был очень энергичным, даже злым в какие-то моменты, но находил место для шутки, улыбался, хлопал людей по плечу. Таким мы его знали и раньше, это точно был он».

По словам итальянца, он не разобрал, о чём папа Франциск говорил с бойцами, но слышал, что они много раз называли его «гением» и «победителем» по-латыни. Он предположил, что это была одна из ватиканских гвардий, которую в рамках международного сотрудничества задействовали в Африке.

«Судите сами, в какой ещё армии бойцы могут знать латынь? И как объяснить, что Франциск жив-здоров и находится в Африке? Я думаю, правительство должно нам очень многое объяснить», – заключил очевидец.

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