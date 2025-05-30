 

Рупор кремлевской пропаганды: Сталин, Диптранс и Медведев

30.05.2025, 20:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московским "активистам" назначили по 20 тысяч рублей штрафа за антисталинские таблички у горельефа на «Таганской».
"Активистам" Тимофею Ростопчину и Софье Безменовой суд назначил штрафы по 20 тысяч рублей по ст. 20.2 ч. 5 КоАП — нарушение правил организации и проведения митинга.

Персонажи решили потроллить Медведева. нацепив на борельеф со Сталиным высказывания Медведева рубежа нулевых и десятых, когда он топил за десталинизацию.
Это сейчас он носит сталинский френч, пугает директоров оборонных заводов цитатами Сталина и активно топит за защиту отечественной истории во всей полноте. 15 лет назад у него был немного другой подход. Можно сказать, что Диптрас с тем еще не переобувшимся Медведевым не согласен. А к новому Медведеву у Диптраса вопросов нет.

В целом же, власти показывают, что безнаказанно гадить на борельеф со Сталиным нельзя. Пока что только штрафами ограничились, но при актах вандализма могут завести уголовное дело, как в свое время завели на Энтео, когда тот хотел нагадить на Мавзолей Ленина. Не то, чтобы у власти сейчас были большие поклонников большевиков, скорее наоборот. Но в условиях войны на Украине и активных программах декоммунизации финансируемых США и ЕС, которые очевидно направлены против РФ, поддерживать то же самое внутри страны, означало бы фактически потворствовать подрывной деятельности Запада. Это опять же повод задуматься, на чью мельницу льют воду персонажи призывающие к тотальной декоммунизации, сносу памятников Ленину и т.п. Их деятельность находится в полной синэргии с стратегией Запада нацеленной на уничтожение России, которая активно реализуется на территории большинства бывших республик СССР.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Мнение: 1 мая по-советски…

31.05 / Мнение: Как народ мусорил, пока мог

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Я не был рядом с женой Макрона”

31.05 / Мнение: Туалетные церемонии – карнавал в росшколе

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Боевое применение лазерного оружия ВС РФ

31.05 / В регионах, где на время ЕГЭ отключали интернет, школьникам разрешат пересдать экзамен

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Нового Минска не будет

31.05 / Мнение «аналитика»: О вынужденном признании… Европа начинает что-то подозревать?

31.05 / Мнение: Мои ежедневные 9 помидоров

31.05 / Гравитационные волны помогли обнаружить кандидатов в «промежуточные» черные дыры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика