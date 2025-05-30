Рупор кремлевской пропаганды: Сталин, Диптранс и Медведев

Московским "активистам" назначили по 20 тысяч рублей штрафа за антисталинские таблички у горельефа на «Таганской».

"Активистам" Тимофею Ростопчину и Софье Безменовой суд назначил штрафы по 20 тысяч рублей по ст. 20.2 ч. 5 КоАП — нарушение правил организации и проведения митинга.

Персонажи решили потроллить Медведева. нацепив на борельеф со Сталиным высказывания Медведева рубежа нулевых и десятых, когда он топил за десталинизацию.

Это сейчас он носит сталинский френч, пугает директоров оборонных заводов цитатами Сталина и активно топит за защиту отечественной истории во всей полноте. 15 лет назад у него был немного другой подход. Можно сказать, что Диптрас с тем еще не переобувшимся Медведевым не согласен. А к новому Медведеву у Диптраса вопросов нет.

В целом же, власти показывают, что безнаказанно гадить на борельеф со Сталиным нельзя. Пока что только штрафами ограничились, но при актах вандализма могут завести уголовное дело, как в свое время завели на Энтео, когда тот хотел нагадить на Мавзолей Ленина. Не то, чтобы у власти сейчас были большие поклонников большевиков, скорее наоборот. Но в условиях войны на Украине и активных программах декоммунизации финансируемых США и ЕС, которые очевидно направлены против РФ, поддерживать то же самое внутри страны, означало бы фактически потворствовать подрывной деятельности Запада. Это опять же повод задуматься, на чью мельницу льют воду персонажи призывающие к тотальной декоммунизации, сносу памятников Ленину и т.п. Их деятельность находится в полной синэргии с стратегией Запада нацеленной на уничтожение России, которая активно реализуется на территории большинства бывших республик СССР.

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Источник: Colonel Cassad

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