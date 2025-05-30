 

Новый северокорейский военный корабль опрокинулся на глазах у Ким Чен Ына

30.05.2025, 20:05, Новости дня
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21 мая в Северной Корее произошла обескураживающая для руководства страны авария – новый военный корабль опрокинулся и частично затонул при спуске на воду, пишет “Медуза”.

Второй эсминец класса “Чхве Хён” водоизмещением пять тысяч тонн спускали на воду на судостроительной верфи города Чхонджин на северо-востоке КНДР. На церемонию прибыл лично Ким Чен Ын. Но спуск пошел не по плану. Каретка, которая удерживала корму корабля, преждевременно соскользнула в воду. В результате один его борт оказался под водой, а нос остался на стапеле.

“Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за всеми процессами во время аварии и дал серьезную оценку: это невообразимое, недопустимое, серьезное, тяжелое происшествие и преступление, вызванное неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом”, – отрапортовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Оно не сообщило, есть ли пострадавшие в результате аварии.




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