Личное: “Как убрать негативные эмоции?”

Все ситуации, которые кажутся тупиковыми, имеют в своей основе слияние границ.

Либо своих границ с какой-то фигурой, либо границ двух фигур.

evgen1321

Добрый день уважаемая Эволюция и комментаторы, если письмо попадет на разбор.

После 15 лет брака, мы с женой развелись.

Это было 2 года назад.

У нас два сына. Квартира была куплена мной до брака, материально я более обеспечен, дети остались со мной.

Жена бывшая живет с родителями, в соседнем городе.

Год тому я узнал что второй сын не мой.

Ему 10 лет, он не знает об этом, я его люблю, но каждый раз глядя на него, после этой новости, во мне импульс злости.

Не знаю как описать эти эмоции, жесть одна.

Мне кажется и он это чувствует, стал как то заискивать что ли, более услужливым, неуверенным..

Умом понимаю что надо к маме отослать, но тут школа, друзья, своя комната, налажено все в целом. Да и вины его тут нет.

С другой стороны, все это может, боюсь на характере сказаться его не в лучшую сторону. Я невербально все равно буду передавать свои эмоции.

Правду сказать, мол ты не мой, но мы можем друзьями, не поймет ведь в этом возрасте, я то для него родной.

И с старшим ладит, дружные, хоть и дерутся порой.

Если оставить, как убрать негативные ассоциации?

С ними точно никак не смогу.

(Как убрать негативные эмоции? Ситуация была бы очень сложной, если бы автор жил с женой и детьми и, узнав об ее измене, выбирал бы между уйти от жены или остаться с детьми. В данном же случае ситуация не так сложна. Виновата перед автором жена, но жены давно нет рядом. Гнев вызывает она, но она далеко и нет необходимости что-то решать в отношении нее. Ребенок, которого жена зачала от другого, но вырастил его и воспитал автор, не только не виноват, но и является таким же пострадавшим как автор. Мысль отправить ребенка к матери, лишив его и брата, и отца, наказав за ее поступок, не только не “от ума”, но и опасна. За косяк женщины наказать невинного ребенка, его брата и себя самого – саморазрушительно. Так как отношения с изменившей женой прекращены, не должно быть ощущения, что автора как-то использовали и продолжают использовать. Негативные эмоции – это реакция на обман. Негативные эмоции побуждают искать компенсации, но нельзя в целях компенсации наносить удар по тому, кто не виноват и сам так же пострадал. Ребенок не имеет связи с биологическим донором, не считает его отцом и никогда не будет считать. Зато он имеет связь с автором, считает его отцом и всегда будет считать, если автор сам не откажется от этого ребенка, не предаст его. Если разделить две фигуры, жены и ребенка, если осознать, что ребенок – это не жена и не соперник, а совершенно отдельный человек, любящий автора и привязанный к нему, к нему не останется негативных эмоций. И когда второй сын станет взрослым и узнает свою историю, у него будет возможность оценить любовь автора вдвойне)