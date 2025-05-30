Рупор кремлевской пропаганды: “Ельцин-Центром” руководила гражданка Израиля

"Ельцин-Центром" руководила гражданка Израиля

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил обращения правоохранительным органам с просьбой проверить сообщения СМИ об антироссийских мероприятиях в "Ельцин-центре". Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Документ адресован главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генпрокурору РФ Игорю Краснову, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и главе Минюста РФ Константину Чуйченко.

Парламентарий уточняет, что ответственной за возможное проведение антироссийских мероприятий может быть первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень, которая является гражданкой Израиля и была замечена в публикации высказываний против СВО в соцсетях.

"Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня", – говорится в документе.

В феврале "Ельцин-центр" обвинили в глумлении над убитыми участниками СВО. Причиной скандала стала демонстрация работ художницы Алисы Горшениной, которая вместе с группой Pussy Riot создала клип, где говорится о "растаптывании останков бойцов СВО" и поджоге Останкинской башни.

https://www.vesti.ru/article/4513471 – цинк

КПРФ просит найти заместителя директора "Ельин-Центра".

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направит запрос на проверку местонахождения первого заместителя исполнительного директора екатеринбургского Ельцин центра Людмилы Телень, которая сейчас якобы находится в Израиле. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал секретарь ЦК партии Виктор Царихин.

«Не исключаю [что Телень в Израиле], поэтому мы попросили нашего товарища Дениса Андреевича Парфенова отправить запрос в компетентные органы для уточнения всех подробностей данной информации. Я уверен, что разберутся и необходимые меры примут. Но вопрос не только в ней, а в целом к тем людям, которые непосредственно осуществляют работу на территории Ельцин центра, согласовывают экспозиции, приводят туда школьников, чтобы ознакомиться с якобы историей нашей страны и той искаженной информацией, которая пагубна», — подчеркнул Царихин.

Добавив, что партия с начала открытия организации, с 2015 года, делает все, чтобы ее закрыть. «КПРФ не остановится в своей борьбе по закрытию. Я считаю, что есть возможность закрыть экспозицию [действующую] и в целом потом закрыть и центр. Здание передать, о чем говорил экс-губернатор Евгений Куйвашев, детям для школы искусства», — заявил Царихин.

https://ura.news/news/1052937726 – цинк

Разумеется, вопрос не толькк в том, что одним из руководителей "Ельцин-Центра" является гражданка Израиля, это лишь один из симптомов застарелой болезни. Сейчас ситуация изменилась в том плане, что полпред Путина Владимир Жога (бывший комбат "Спарты") также подключился к вопросу о враждебной деятельности "Ельцин-Центра" на территории страны.

PS. "Ельцин-Центр" должен быть закрыт. Закрыли "Мемориал", "Эхо Москвы" и "Новую Газету". Придет время и "Ельцин-Центра".

Музей же настоящей истории "святых 90х", без искажений, вполне может существовать и без "Ельцин-Центра".

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Источник: Colonel Cassad

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