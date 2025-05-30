Компаньон Бетельгейзе оказался протозвездой — это единственный известный случай такого типа

После «великого затемнения» Бетельгейзе в конце 2019 года многие с особенным интересом начали всматриваться в эту красноватую звезду на «плече» Ориона — тогда она внезапно стала на треть тусклее, и многие сочли это признаком ее агонии. По примерным прогнозам, в ближайшие несколько тысяч лет этот красный сверхгигант достигнет финала основного этапа своей эволюции и взорвется сверхновой — сбросит раздувшиеся внешние слои в окружающее пространство.

Как выяснилось, во время того затемнения свет звезды частично закрыло густое облако пыли. Это привлекло дополнительное внимание к ее окрестностям, и недавно астрономы заметили две интересные особенности ее «поведения».

Во-первых, это примерно одинаковые небольшие колебания яркости, которые повторяются в среднем каждые 5,7 года (2100 земных дней), а во-вторых, идущие с такой же периодичностью изменения в характере движения звезды относительно Земли.

Сравнение снимков Бетельгейзе 2019 года, иллюстрирующее событие «великого затемнения» / © ESO/M. Montargès et al.

Дело в том, что по характеристикам идущего от звезды света астрономы могут определить, летит она к нам или от нас. Если она удаляется, волны ее света удлиняются, и она приобретает более красный оттенок. Когда приближается, световые волны, наоборот, укорачиваются, и это дает большую «синеву». Такой эффект называется, соответственно, красным и синим смещением. Благодаря этому при наблюдениях Бетельгейзе видно, что она сначала чуть менее трех лет подряд движется в нашу сторону, а потом ровно столько же времени — от нас.

Все это породило гипотезу о том, что Бетельгейзе — не одиночная звезда: вероятно, у нее есть компаньон, и именно он приводит ее в движение — заставляет совершать регулярные обороты вокруг общего центра масс. Насчет того, как он может при этом вызывать колебания яркости Бетельгейзе, предполагают следующее: когда гипотетический напарник по мере своего обращения приближается к стареющей звезде, его гравитация тянет к себе ее раздутые и разреженные внешние слои. Это может провоцировать выбросы пыли со сверхгиганта. Возможной считают даже небольшую деформацию Бетельгейзе — появление на ней некой выпуклости, которая обращена в сторону напарника.

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Напрямую обнаружить предполагаемую α Ori B пока не удается — очевидно, мешает яркий свет Бетельгейзе. К тому же компаньон может быть окружен газопылевым диском. По расчетам, он должен быть ориентировочно на том расстоянии от Бетельгейзе, на какое от Солнца удален Сатурн. При этом в размерах он по сравнению с красным сверхгигантом — примерно как футбольный мяч по сравнению с футбольным полем, если не меньше. Миниатюрная звезда, по оценкам, содержит в себе от половины до двух солнечных масс. Бетельгейзе — примерно в 18 раз массивнее Солнца.

Хотя очертания звезды-компаньона непосредственно не видны, с помощью телескопов можно попытаться составить о ней представление, что и сделала недавно международная команда исследователей. Данными своих наблюдений астрономы поделились в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

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Они рассудили, что многое можно понять по рентгеновскому излучению: если оно исходит из ближайших окрестностей Бетельгейзе, значит, там может прятаться нейтронная звезда либо белый карлик — такое компактное бывшее ядро «мертвой» звезды наверняка будет поглощать окружающее вещество в окрестностях красного сверхгиганта и испускать при этом заметные рентгеновские лучи.

С другой стороны, такое излучение может говорить и о присутствии совершенно другого объекта — молодой звезды, которая еще продолжает формироваться, набирать массу и сжиматься. В ее ядре еще даже не начался нуклеосинтез, но она уже способна производить высокоэнергичные вспышки.

Возраст Бетельгейзе — около 10 миллионов лет. Столь «тяжеловесные» звезды за такой срок успевают практически полностью израсходовать свое термоядерное топливо, «перегореть», но для маломассивного светила типа Солнца это только начало «жизни».

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Ученые решили провести наблюдения Бетельгейзе с помощью рентгеновского космического телескопа Chandra и «смотрели» именно туда, где, по их вычислениям, в тот момент и должен был быть компаньон. Результаты оказались несколько неожиданными: сколько-нибудь значимого рентгеновского излучения там не прослеживается.

Астрономы пояснили, что это позволяет исключить существование возле Бетельгейзе нейтронной звезды либо белого карлика, но наличие протозвезды все же остается возможным: не исключено, что она просто уже не настолько активна. Стоит отметить, что в космосе пока не встречали других примеров такого своеобразного союза «умирающей» звезды и «едва родившейся».