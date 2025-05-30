Мнение: Сербия против России, или тест на дружбу

Алексей Антонов пишет про сербов, которые очередной раз попались на лицемерии — на этот раз выяснилось, что они снабжали снарядами противников России (ссылка). Лично я совершенно не удивлён. Сербия давно уже выбрала европейский путь и готова терпеть любые унижения, которыми более правильные европейцы подвергают её на этом пути. Это как в школе, когда слабый духом подросток пытается вписаться в «крутую» компанию, а там забавы ради требуют от прилипалы сделать какую-нибудь пакость в адрес его прошлых друзей.

У нас принято считать, что сербы нас очень любят, что в сербских барах готовы бесплатно налить первую рюмку водки русскому туристу, и что многие сербы — порядочные люди, которые искренне ценят и уважают Россию.

И действительно, среди сербов у нас есть настоящие друзья, это медицинский факт. Однако, знаете, порядочные люди везде есть: даже в Финляндии с Канадой, двух самых враждебных нам странах планеты, полно порядочных людей. Поэтому, когда речь заходит про отношения двух стран или двух народов, опираться на факт «там есть 5% наших друзей» нельзя.

Я предлагаю очень простой тест на «дружбу народов» или, если угодно, на дружбу кого угодно с кем угодно.

Нормальная дружба должна быть двусторонней. Вупсень помог Пупсеню, а Пупсень помог Вупсеню. Тима помог Томе, а Тома помогла Тиме. Пример из реальной жизни: Россия и КНДР. Россия долго помогала КНДР, в том числе продовольствием, а КНДР помогла нам поставками боеприпасов и даже отправкой своих военных на нашу юго-западную границу, в реальные бои.

Ненормальная дружба односторонняя: одна сторона всё время помогает, а другая сторона гадит по-тихому, снисходительно говорит про дружбу и постоянно упрекает, что «мало дал». Получается странно: ты вроде бы всё время стараешься ради друга, тратишь время и силы, помогаешь, и ты же в итоге оказываешься виноватым, а он ходит с выражением обиженного недовольства на лице. Пример из реальной жизни: Россия и Сербия. Мы постоянно на стороне Сербии, особенно по вопросу Косово, а Сербия голосует против России в ООН, снабжает оружием наших врагов, но… часто берёт нас за руку, называет «братишкой» и ведёт задушевные разговоры о горячей дружбе.

Раньше Вучич утверждал, что Сербия проголосовала в ООН против России случайно. Теперь вот он говорит, что боеприпасы нашим врагам Сербия поставляла по недоразумению, без его ведома (ссылка). Ладно, пусть так, ошибки случаются. Но что-то я не припомню, чтобы ответственные за «ошибку» при голосовании в ООН были посажены в тюрьму. Также я не видел, как сербы голосуют против Вучича — кажется, их полностью устраивает европейский (то есть безусловно антироссийский курс Сербии). И, если смотреть шире, я не припомню, чтобы Сербия вообще нам чем-то существенно помогла — ну, помимо разворота транспарантов на футбольных трибунах и тому подобных красивых жестов.