 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия будет ждать Украину в Стамбуле с утра 2 июня

30.05.2025, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия будет ждать Украину в Стамбуле с утра 2 июня

Песков сообщил, что российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле с утра 2 июня.
Состав российской делегации будет тот же самый, что и на первых переговорах.
На переговорах будут обсуждаться меморандумы с условиями перемирия, которые представят обе стороны. В публичное поле они выноситься не будут.
Переговоры будут идти напрямую, без США и Европы. Роль Турции – исключительно в качестве организатора переговорной площадки.
Запрет на переговоры с Россией на Украине до сих пор не снят. Фактически любая украинская делегация ведущая переговоры с Россией нарушает "законы" Укрвины.
Боевые действия во время переговоров останавливаться не будут. Вопрос увязки переговоров с прекращением огня успешно ликвидирован.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Мнение: 1 мая по-советски…

31.05 / Мнение: Как народ мусорил, пока мог

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Я не был рядом с женой Макрона”

31.05 / Мнение: Туалетные церемонии – карнавал в росшколе

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Боевое применение лазерного оружия ВС РФ

31.05 / В регионах, где на время ЕГЭ отключали интернет, школьникам разрешат пересдать экзамен

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Нового Минска не будет

31.05 / Мнение «аналитика»: О вынужденном признании… Европа начинает что-то подозревать?

31.05 / Мнение: Мои ежедневные 9 помидоров

31.05 / Гравитационные волны помогли обнаружить кандидатов в «промежуточные» черные дыры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика