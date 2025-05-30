Рупор кремлевской пропаганды: Россия будет ждать Украину в Стамбуле с утра 2 июня
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Россия будет ждать Украину в Стамбуле с утра 2 июня
Песков сообщил, что российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле с утра 2 июня.
Состав российской делегации будет тот же самый, что и на первых переговорах.
На переговорах будут обсуждаться меморандумы с условиями перемирия, которые представят обе стороны. В публичное поле они выноситься не будут.
Переговоры будут идти напрямую, без США и Европы. Роль Турции – исключительно в качестве организатора переговорной площадки.
Запрет на переговоры с Россией на Украине до сих пор не снят. Фактически любая украинская делегация ведущая переговоры с Россией нарушает "законы" Укрвины.
Боевые действия во время переговоров останавливаться не будут. Вопрос увязки переговоров с прекращением огня успешно ликвидирован.
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Источник: Colonel Cassad
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