Рупор кремлевской пропаганды: Россия будет ждать Украину в Стамбуле с утра 2 июня

Россия будет ждать Украину в Стамбуле с утра 2 июня

Песков сообщил, что российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле с утра 2 июня.

Состав российской делегации будет тот же самый, что и на первых переговорах.

На переговорах будут обсуждаться меморандумы с условиями перемирия, которые представят обе стороны. В публичное поле они выноситься не будут.

Переговоры будут идти напрямую, без США и Европы. Роль Турции – исключительно в качестве организатора переговорной площадки.

Запрет на переговоры с Россией на Украине до сих пор не снят. Фактически любая украинская делегация ведущая переговоры с Россией нарушает "законы" Укрвины.

Боевые действия во время переговоров останавливаться не будут. Вопрос увязки переговоров с прекращением огня успешно ликвидирован.

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Источник: Colonel Cassad

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