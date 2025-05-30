Для борьбы с мошенничеством к осени в России закроют 280 банков

В рамках масштабной реформы финансовой системы к осени 2025 года в России закроют 280 банков – такое решение было принято Центробанком и министерством финансов с целью упрощения контроля за оборотом средств и усиления защиты от мошенничества.

В стране сейчас работает около 300 кредитных организаций. Такое количество банков, по мнению экспертов, создаёт условия для рассредоточения активов и усложняет отслеживание подозрительных операций.

– Чем больше банков, тем сложнее следить за чистотой оборота средств. Мы должны перейти к прозрачности и централизованному управлению, — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что в дальнейшем будут сохранены только системно значимые банки, способные обеспечить высокий уровень надзора и безопасности.

Согласно новым правилам, каждому гражданину разрешено будет открывать не более 5 банковских карт. Таким образом, банки, не входящие в число ключевых, лишаются клиентской базы и экономически становятся нерентабельными. Как отмечает газета «Коммерсант», представители малых банков предлагали альтернативное решение — ввести

плату за хранение «лишних» карт, чтобы стимулировать пользователей отказываться от них добровольно. Однако министр финансов Антон Силуанов настоял именно на ликвидации самих учреждений с минимальным количеством клиентов, чтобы исключить возможность манипуляций с платежами через «теневые» финансовые структуры.

– Лишние банки не нужны ни государству, ни самим гражданам. Если человек не пользуется всеми выданными ему картами, значит, нет смысла держать столько банков, — сказал он журналистам.

Власти подчёркивают, что мера защитит население от фишинга. Граждане, в свою очередь, получат единый цифровой интерфейс доступа ко всем своим счетам, который будет интегрирован в портал Госуслуг.

Закрытие банков начнётся уже в июле 2025 года. Каждый из ликвидируемых банков будет проверен на предмет долговых обязательств перед клиентами, а их активы и депозиты переведут в оставшиеся системно значимые организации.

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