Физики нашли источник противоречий в квантовых расчетах расширяющейся Вселенной

Исследование получило поддержку Российского научного фонда и опубликовано в журнале Physics Letters B. В величественной драме существования Вселенной одним из самых загадочных актов является рождение материи из, казалось бы, абсолютной пустоты – вакуума. Однако квантовая механика давно научила нас, что вакуум – это вовсе не пассивное «ничто», а скорее бурлящий океан виртуальных частиц, появляющихся и исчезающих в мгновение ока. Если же этот вакуум подвергнуть воздействию достаточно мощных полей, например, гравитационного поля стремительно расширяющейся ранней Вселенной, то некоторые из этих мимолетных призраков могут обрести реальность, превратившись в полноценные частицы.

Этот процесс, известный как рождение частиц из вакуума, играет ключевую роль в таких фундаментальных явлениях, как излучение Хокинга у черных дыр, или, что более масштабно, в механизме «разогрева» Вселенной после инфляции, когда, как считается, и возникла практически вся наблюдаемая нами сегодня материя и излучение. Но как именно подсчитать количество этих новорожденных частиц? Здесь теоретики сталкивались с интригующей проблемой: два основных подхода к этому вопросу, два «калькулятора» квантового мира, в некоторых критически важных сценариях давали разные ответы.

Первый из этих подходов основан на так называемых преобразованиях Боголюбова. Его можно сравнить с попыткой оценить изменения в комнате, посмотрев на нее сначала через одни очки (описывающие вакуум до начала расширения), а затем через другие (описывающие вакуум после). Разница в «картинке», математически выраженная через коэффициенты Боголюбова, и говорит нам о том, сколько «новых объектов»-частиц появилось.

Второй метод обращается к технике функционального интеграла и концепции пропагатора Фейнмана. Каждая частица, перемещаясь из одной точки пространства-времени в другую, исследует все мыслимые и немыслимые траектории. Функциональный интеграл суммирует вероятности всех этих путей, а интенсивность рождения частиц оказывается связанной с мнимой частью так называемого эффективного действия – величины, которая, по сути, характеризует «нестабильность» вакуума, его склонность порождать реальные частицы.

Загвоздка заключалась в том, что применительно к моделям вечно расширяющейся Вселенной, таким как пространство де Ситтера (которое считается хорошим приближением для нашей Вселенной в эпоху инфляции или в очень далеком будущем), эти два, казалось бы, несокрушимых столпа теоретической физики выдавали разные прогнозы. Это ставило под вопрос надежность наших расчетов для самых экстремальных космологических условий.

Чтобы разобраться в этом клубке противоречий, авторы новой статьи поставили перед собой амбициозную цель: не просто зафиксировать расхождение, а докопаться до его фундаментальных причин. Они решили тщательно проанализировать оба метода, обращая особое внимание на те неявные предположения, которые могли бы приводить к различным результатам. В рамках своего исследования ученые скрупулезно рассмотрели, как определяются начальные («in») и конечные («out») вакуумные состояния в обоих подходах. Для метода Боголюбова это означало тщательный анализ самих коэффициентов, связывающих эти состояния. Для метода функционального интеграла фокус сместился на само определение интеграла для амплитуды перехода «вакуум-вакуум» и, что оказалось критически важным, на роль волновых функционалов вакуума. Эти функционалы – сложные математические объекты, которые, по сути, являются «квантовым паспортом» вакуума, описывая его состояние в заданный момент времени.

Ключевым результатом работы стало четкое разделение двух ситуаций. Если гравитационное поле, вызывающее рождение частиц, действует в течение конечного промежутка времени – то есть оно «включается», а затем «выключается», – то оба метода, и метод Боголюбова, и метод функционального интеграла, дают совершенно идентичные результаты для вероятности рождения частиц. Это служит важным подтверждением их внутренней согласованности в более простых, контролируемых условиях. Однако картина резко меняется, когда речь заходит о вечном расширении, как в уже упомянутом пространстве де Ситтера. Здесь расхождение действительно имеет место быть.

И именно в этом пункте исследователи сделали свое главное открытие: причина несоответствия кроется в том, что при использовании метода функционального интеграла часто неявно или даже явно пренебрегают точным видом и вкладом волновых функционалов, описывающих начальное и, что особенно важно, конечное состояние вакуума. Оказалось, что эти функционалы, особенно функционал конечного вакуума (out-вакуума), в условиях вечного действия поля ведут себя весьма нетривиально и их вклад в мнимую часть эффективного действия, а следовательно, и в вероятность рождения частиц, становится существенным.

Дмитрий Дьяконов, ассистент кафедры теоретической физики МФТИ, так прокомментировал суть работы: «Эта проблема несоответствия методов была своего рода «призраком в машине» для специалистов, работающих на стыке квантовой теории поля и космологии. Все чувствовали, что здесь что-то не так, но точная диагностика ускользала. Нам удалось показать, что суть проблемы – в тонкостях определения самого функционального интеграла, а именно в корректном учете граничных условий, то есть состояний вакуума на «бесконечностях» во времени.

Иллюстрация концепции множественности путей между двумя событиями в пространстве-времени. Точка А (зеленая) символизирует начальное событие, происходящее в момент времени tA (обозначено зелеными часами), а точка B (розовая) – конечное событие в момент времени tB (красные часы). От А к B ведут многочисленные, причудливо изгибающиеся темно-бордовые линии со стрелками. Каждая такая линия представляет собой одну из всех мыслимых траекторий, по которым система могла бы эволюционировать из начального состояния в конечное. Это изображение подготавливает к пониманию фундаментальных принципов, таких как принцип наименьшего действия или концепция фейнмановских интегралов по траекториям, где рассматриваются все возможные ‘истории’ системы / © Markus Pössel, The sum over all possibilities: The path integral formulation of quantum theory in: Einstein Online Band 02 (2006), 02-1020

Когда расширение имеет конечную длительность, эти тонкости сглаживаются. Но для вечно расширяющихся миров, описывающих, например, инфляционную стадию развития нашей Вселенной или ее далекое будущее в модели де Ситтера, они становятся решающими. Это немного похоже на попытку измерить длину очень длинного и гибкого шланга: если вы не зафиксируете точно его начало и конец, ваши измерения длины будут неверны».

Кирилл Казарновский, младший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ, добавил: «Фактически, мы продемонстрировали, что стандартная формула для вероятности рождения частиц, выводимая из пропагатора Фейнмана и связанная с мнимой частью эффективного действия, и формула, основанная на коэффициентах Боголюбова, отвечают на немного разные вопросы, если не принимать во внимание вклады вакуумных функционалов в первом подходе, особенно когда фоновое поле действует вечно. Наша работа помогает «сверить часы» этих двух подходов, указывая, какие именно поправки необходимы, чтобы они начали «говорить на одном языке» даже в таких экзотических условиях, как бесконечное космологическое расширение. В частности, на примере так называемой расширяющейся координатной окрестности Пуанкаре пространства де Ситтера мы явно показали, как возникает это расхождение и как оно связано с поведением функционала out-вакуума».

Новизна данного исследования заключается не просто в очередной констатации факта расхождения, а в строгом математическом установлении его первопричины.

Ученые впервые с такой ясностью показали, что корень проблемы лежит в пренебрежении или неполном учете вклада волновых функционалов вакуума (особенно функционала, описывающего состояние системы на бесконечно далеком будущем) при расчете мнимой части эффективного действия методом функционального интеграла в условиях вечно действующих внешних полей. Предыдущие попытки разобраться в этом вопросе часто носили характер эвристических предположений или ограничивались частными случаями.

Работа предоставляет строгое объяснение, почему возникает несоответствие, и указывает путь к его устранению, подчеркивая, что в некоторых ситуациях стандартные формулы требуют модификации за счет явного включения вкладов этих вакуумных функционалов. Это преодолевает ограничения многих предшествующих теорий и методов, которые либо обходили этот тонкий момент, либо полагались на не всегда обоснованные упрощения.

Хотя полученные результаты относятся к области фундаментальной теоретической физики, они имеют значительный потенциал для практического применения в космологии и астрофизике. Во-первых, более точные методы расчета рождения частиц критически важны для построения достоверных моделей ранней Вселенной, особенно для описания эпохи инфляции и последующего «разогрева», когда, как считается, и сформировалась вся наблюдаемая нами барионная материя. Уточненные расчеты могут повлиять на предсказания, касающиеся спектра реликтового гравитационного излучения или свойств первичных флуктуаций плотности, из которых выросли галактики.

Во-вторых, данное исследование углубляет наше понимание самих основ квантовой теории поля в искривленном пространстве-времени – области, которая до сих пор полна нерешенных вопросов и концептуальных трудностей. Оно еще раз подчеркивает, насколько аккуратно нужно обращаться с определениями таких базовых понятий, как «вакуум» и «частицы», когда сама ткань пространства-времени находится в динамике. Наконец, физики-теоретики получают более ясное представление о границах применимости и подводных камнях стандартных вычислительных техник, что поможет избежать потенциальных ошибок в будущих исследованиях сложных квантовых эффектов в сильных гравитационных полях.

Результаты, представленные в статье, также открывают новые горизонты для будущих исследований. Возникает естественный вопрос: как именно уточненный подход к расчету рождения частиц повлияет на количественные предсказания в различных конкретных моделях инфляции или альтернативных сценариях ранней Вселенной? Особый интерес представляет изучение следствий для термодинамики пространства де Ситтера и связанных с ней проблем, таких как вычисление энтропии или парадокс потери информации в космологических горизонтах.

Сами авторы в заключении своей работы указывают, что более универсальным и, возможно, более надежным инструментом для описания квантовых систем вдали от равновесия, какими являются системы в сильных изменяющихся полях, может служить так называемая техника Келдыша-Швингера. Исследование глубокой связи между этой техникой и проясненными в данной работе аспектами методов Боголюбова и функционального интеграла представляется весьма перспективным направлением. Не менее важно будет распространить полученные выводы на более сложные теории, включающие не только скалярные поля, рассмотренные в качестве примера, но и поля с другими спинами, такие как электромагнитное поле или сами гравитационные волны (гравитоны).

Эта работа наглядно демонстрирует, что даже в, казалось бы, хорошо изученных областях теоретической физики могут скрываться тонкие и нетривиальные моменты, требующие глубокого переосмысления. Разрешив давний парадокс в расчетах рождения частиц, российские ученые не только укрепили фундамент наших знаний о квантовых процессах в космологических масштабах, но и предоставили научному сообществу более надежные инструменты для дальнейшего исследования тайн рождения и эволюции нашей Вселенной.