В Новосибирске отчитались об импортозамещении американского лазера

Инженерами компании с говорящим названием «Оптические технологии» (г. Новосибирск) разработана лазерная система для печати фотошаблонов полупроводниковой продукции при ультрафиолетовом излучении. Это первое такое решение в России, которое призвано заместить импортные Coherent, имеющие длину волны 257 нм.

Замена лазеров Coherent американского производства на отечественные с такой же длиной волны связана с тем, что все остальное оборудование, используемое в технологических процессах на российских предприятиях, а также фоторезисторы настроены именно под 257 нм.

Новосибирская разработка является передовым программно-аппаратным комплексом, в состав которого включен непосредственно лазер, поднимающий до 15 Вт его мощность усилитель, а также специально созданный кристалл, преобразующий частоту лазерного свечения.

Также говорится о том, что российская замена американским Coherent уже отправлена в Белоруссию, где тщательно тестируется специалистами предприятия «Планар», но почему именно туда — не уточняется.