 

В Новосибирске отчитались об импортозамещении американского лазера

30.05.2025, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инженерами компании с говорящим названием «Оптические технологии» (г. Новосибирск) разработана лазерная система для печати фотошаблонов полупроводниковой продукции при ультрафиолетовом излучении. Это первое такое решение в России, которое призвано заместить импортные Coherent, имеющие длину волны 257 нм.

Замена лазеров Coherent американского производства на отечественные с такой же длиной волны связана с тем, что все остальное оборудование, используемое в технологических процессах на российских предприятиях, а также фоторезисторы настроены именно под 257 нм.

Новосибирская разработка является передовым программно-аппаратным комплексом, в состав которого включен непосредственно лазер, поднимающий до 15 Вт его мощность усилитель, а также специально созданный кристалл, преобразующий частоту лазерного свечения.

Также говорится о том, что российская замена американским Coherent уже отправлена в Белоруссию, где тщательно тестируется специалистами предприятия «Планар», но почему именно туда — не уточняется.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Мнение: 1 мая по-советски…

31.05 / Мнение: Как народ мусорил, пока мог

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Я не был рядом с женой Макрона”

31.05 / Мнение: Туалетные церемонии – карнавал в росшколе

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Боевое применение лазерного оружия ВС РФ

31.05 / В регионах, где на время ЕГЭ отключали интернет, школьникам разрешат пересдать экзамен

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Нового Минска не будет

31.05 / Мнение «аналитика»: О вынужденном признании… Европа начинает что-то подозревать?

31.05 / Мнение: Мои ежедневные 9 помидоров

31.05 / Гравитационные волны помогли обнаружить кандидатов в «промежуточные» черные дыры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика