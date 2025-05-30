Рупор кремлевской пропаганды: “Украинские пытки российских военнослужащих”

"Украинские пытки российских военнослужащих"

Сегодня в МИА "Россия сегодня" представили доклад нашего Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов:

"Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена".

Трансляция мероприятия (https://pressria.ru/20250530/957938215.html)

В презентации принимали участие:

Максим Григорьев, автор доклада, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты Российской Федерации;

Андрей Картаполов, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне;

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации;

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам;

Марина Ким, военный корреспондент, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Александр Брод, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;

Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ, доцент МГИМО МИД России.

В докладе представлены свидетельства российских военнослужащих, подвергшихся жесточайшим пыткам со стороны украинских военнослужащих. Пытки, избиения, увечья, издевательства применялись повсеместно — в боевых подразделениях, СБУ, СИЗО, концлагерях и на блокпостах. Российские военные рассказывают о пытках утоплением, прижигании, избиениях, прострелах, травле собаками.

Выдержки из видеозаписей свидетельств пострадавших -https://t.me/maximgrigoryev/9157

Скачать доклад в PDF можно по ссылке https://t.me/maximgrigoryev/9156 (46 мб)

Распространение доклада приветствуется.

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Источник: Colonel Cassad

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