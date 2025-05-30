 

Игра 3D Pinball Space Cadet портирована на Android

30.05.2025, 16:00, Разное
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Знаменитая игра в пинбол 3D Pinball Space Cadet, которая была непременным атрибутом семейства ОС Windows с 95 по XP, теперь доступна и на Android. Энтузиасты старательно воссоздали дизайн и геймплей оригинальной игры. Это проект с открытым исходным кодом, который выложен на GitHub для дальнейшего развития и всеобщей поддержки.

Приложение распространяется бесплатно, в нем нет встроенной рекламы и онлайн-покупок. Элементы управления максимально повторяют механику оригинальной игры, нажатия по бокам экрана заменяют использование клавиш на клавиатуре, но основное управление шариком осуществляется классическим методом. А именно – путем наклона и поворота корпуса самого гаджета.

Предусмотрена система рейтингов и соревнования между игроками со всего мира. Само приложение легкое, не требовательное к ресурсам, в 3D Pinball Space Cadet можно играть в автономном режиме. Сетевые издания уже рекомендуют его всем поклонникам ретро-игр.

Источник &#8212 TechSpot




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