Игра 3D Pinball Space Cadet портирована на Android

Знаменитая игра в пинбол 3D Pinball Space Cadet, которая была непременным атрибутом семейства ОС Windows с 95 по XP, теперь доступна и на Android. Энтузиасты старательно воссоздали дизайн и геймплей оригинальной игры. Это проект с открытым исходным кодом, который выложен на GitHub для дальнейшего развития и всеобщей поддержки.

Приложение распространяется бесплатно, в нем нет встроенной рекламы и онлайн-покупок. Элементы управления максимально повторяют механику оригинальной игры, нажатия по бокам экрана заменяют использование клавиш на клавиатуре, но основное управление шариком осуществляется классическим методом. А именно – путем наклона и поворота корпуса самого гаджета.

Предусмотрена система рейтингов и соревнования между игроками со всего мира. Само приложение легкое, не требовательное к ресурсам, в 3D Pinball Space Cadet можно играть в автономном режиме. Сетевые издания уже рекомендуют его всем поклонникам ретро-игр.

Источник — TechSpot