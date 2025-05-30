 

Кабульская премьера «Свинки Пеппы» обернулась расстрелами телевизоров

30.05.2025, 15:33, Разное
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Показ британского мультсериала «Свинка Пеппа» в Кабуле перерос в хаос: сообщается, что горожане массово открывали огонь по телевизорам, на которых транслировался мультфильм.

Как утверждают свидетели, стрельба была вызвана возмущением изображением свиней, считающихся «харам» (запрещёнными) животными в исламе. По словам очевидцев, после стрельбы горожане несли остатки телевизоров на центральную площадь, где их сожгли в ритуальном костре. Участники акции заявили, что таким образом они очищают город от скверны и защищают своих детей от тлетворного влияния западной культуры.

В одной из мечетей муфтий, посмотревший вступительную заставку мультсериала, заявил о своей ритуальной нечистоте и отрёкся от сана. В то же время духовные лидеры Афганистана уверяют жителей, что тем, кто посмотрел мультфильм о жизни свиной семьи, не угрожает пламя Ада, если они покаются во грехе и уничтожат телевизор или монитор, на котором смотрели шоу.

– Эти изображения свиней – оскорбление нашей веры и угроза чистоте наших душ, — считает мулла Бурхан Шахиди. — Уничтожая эти устройства и очищая их огнём, мы защищаем нашу общину от коварного влияния Запада и подтверждаем нашу приверженность пути праведности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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