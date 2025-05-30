Неполноценный сон пробудил в сотрудниках темные стороны личности

Некоторые исследователи ранее отмечали, что нарциссизм руководителя фирмы может позитивно сказываться на ее бизнес-показателях. Однако в большинстве других статей авторы указывали на отрицательные последствия проявлений темных черт на рабочих местах, таких как эгоизм, склонность к манипуляциям, эмоциональная отстраненность, цинизм и других. Подобное поведение создает токсичную атмосферу в коллективе, что подрывает его стабильность и повышает текучесть кадров.

Поскольку способность регулировать поведение отчасти зависит от того, насколько человек хорошо отдыхает и восстанавливается, группа психологов из Брюссельского свободного университета (Бельгия) предположила, что качество и продолжительность сна могут быть связаны с проявлениями темных наклонностей у сотрудников.

Свою гипотезу ученые проверили в серии экспериментов с участием 103 взрослых работающих людей из Бельгии и Аргентины. На протяжении 10 дней они ежедневно проходили по два опроса — утром и вечером. В первом респонденты оценивали, насколько хорошо они спали накануне ночью, а во втором — характеризовали свое состояние в течение рабочего дня. Вопросы касались проявлений нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также стрессоустойчивости. Статья об исследовании вышла в Journal of Organizational Behavior.

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Проанализировав 786 записей о самонаблюдениях, психологи установили взаимосвязь: если сотрудники спали меньше или хуже обычного, они чаще демонстрировали эгоцентричность, желание восхищения, стремление манипулировать другими или отсутствие эмпатии во взаимоотношениях с коллегами по работе. Корреляция с каждым из компонентов темной триады оставалась статистически значимой даже после поправок на индивидуальные особенности людей.

Также выяснилось, что важную роль в этой цепочке играла стрессоустойчивость (distress tolerance), или способность справляться с негативными эмоциональными состояниями и физическим дискомфортом. Плохо спавшие хуже переносили стресс и фрустрацию, и это повышало вероятность проявления темных свойств личности во время рабочего дня.

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Исследователи проверили и обратную взаимосвязь, то есть насколько темные наклонности влияли на последующий сон, но эффект оказался минимальным. Доля вариаций в качестве сна, которые можно было бы объяснить этим фактором, составила менее 2%, из чего авторы заключили: скорее плохой сон провоцирует проявление отрицательных сторон личности, а не наоборот.

Впрочем, у исследования есть ряд существенных ограничений: ученые полагались на данные самоотчетов, а в опросах использовали сокращенные методики, что могло отразиться на достоверности результатов. Тем не менее, психологи подчеркнули, что их выводы имеют практическое значение. С опорой на них компании могут разработать и внедрять стратегии, поощряющие сотрудников соблюдать гигиену сна, что позволит поддерживать более позитивную атмосферу на рабочих местах.