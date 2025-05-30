Рупор кремлевской пропаганды: Братушки обещают исправиться

Братушки обещают исправиться

Вучич заявил, что Белград проверит все договоры о поставках оружия от сербских компаний и расторгнет сделки, связанные с Украиной

После заявления пресс-службы СВР о непрямых поставках сербского оружия на Украину, президент Александр Вучич сообщил, что все договоры с неясным конечным получателем пройдут проверку — сформирована рабочая группа с российскими партнерами. По его словам, подозрительные сделки будут расторгнуты. При этом Вучич подчеркнул, что в ВПК Сербии трудятся 25 тыс человек, и фабрики должны работать.

«Куда нам экспортировать оружие, если нельзя отправлять ни в Африку, ни в ЕС, ни в США? Мы работаем ради Сербии», — подчеркнул президент.

Глава государства также заявил, что якобы ранее обсуждал этот вопрос на встрече с Путиным, но не будет разглашать подробности. По его словам, Белград будет продолжать работать «исключительно в интересах Сербии». Ранее в пресс-службе СВР сообщили, что на данный момент крупнейшие сербские оборонщики поставили Киеву уже 100 тыс боеприпасов и 1 млн патронов для стрелкового оружия.

Насчет "нельзя в Африку" Вучич прямо скажем лукавит – Сербия прекрасно продает оружие в Танзанию, Уганду и еще ряд стран на Африканском континенте

Наши тоже хороши, тянули до 2025 года, хотя сигнали на поступление боеприпасов с сербских заводоов были уже в 2023 году.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках