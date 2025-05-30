Новый метод анализа нашел скрытые закономерности в больших массивах данных

Как отмечает Виктор Цветков, профессор кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА: «Наш метод позволяет не просто находить отдельные данные, а выявлять целые группы связанных объектов и анализировать их взаимосвязи. Это открывает новые возможности для науки, бизнеса и государственного управления».

Традиционные методы анализа данных часто ограничиваются поиском отдельных элементов, но разработка РТУ МИРЭА идет дальше. Она позволяет находить целые кластеры информации, выявлять скрытые закономерности и даже предсказывать функциональные зависимости между объектами. Это особенно актуально в эпоху больших данных, когда ручной анализ становится невозможным.

В РТУ МИРЭА создали метод оценки перспективности материалов для наноэлектроники

Ученые РТУ МИРЭА развивают метод, позволяющий исследовать наноструктуры с помощью магниторефрактивного эффекта (МРЭ). Этот способ можно использовать, как метод контроля любых наноматериалов с магни…

naked-science.ru

Никита Курдюков, аспирант кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА, подчеркивает: «Мы используем качественно-количественные переходы, что позволяет переходить от описания закономерностей к точным математическим зависимостям. Это ключ к автоматизации процессов принятия решений».

Разработка уже вызвала интерес в научном сообществе, так как она может быть применена в самых разных сферах: от медицины и экологии до финансов и искусственного интеллекта. Уникальность метода заключается в его универсальности и способности работать с разными типами данных, включая тексты, изображения и числовые массивы.

Результаты исследования опубликованы в Russian Technological Journal. РТУ МИРЭА продолжает развивать это направление, планируя внедрить метод в реальные проекты уже в ближайшие годы. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать сложные технологии доступными и полезными для общества.