 

В Китае прошел первый в мире чемпионат по кикбосингу среди гуманоидных роботов

30.05.2025, 8:40, Разное
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В китайском Ханчжоу прошло мероприятие под названием Mecha Fighting Series, в рамках состязания China Media Group World Robot Competition. Оно было посвящено спортивным единоборствам, а главными его участниками стали роботы. А именно — гуманоидные модели Unitree G1 от компании Unitree Robotics, ведущего производителя таких роботов в Китае.

Шоу транслировалось по Центральному телевидению Китая, что легко объяснимо – это событие стало демонстрацией достижений страны в роботостроении. Все дело в том, что роботы действовали не по заранее составленным алгоритмам. Они, как и живые бойцы, оценивали ситуацию во время боя и мгновенно выстраивали тактику своего поведения. А главной их задачей было удержаться на ногах при постоянном сложном маневрировании, включая вынужденные падения.

Как объяснил директор Unitree Ван Цисинь, они изготовили платформу с достаточно подвижным шасси и манипуляторами, чтобы имитировать удары, уклонения и движения на ринге. Затем ИИ обучили на примерах настоящих чемпионов единоборств базовым стойкам, ударам и движениям. Искусственный интеллект прошел долгий курс тренировок в виртуальной реальности, чтобы научиться полностью контролировать свое рукотворное тело и развить мгновенную реакцию на действия соперника.

В целом, происходящее на ринге трудно было назвать полноценным боем. Вместо ударов роботы наносили друг другу плавные пинки — однако старались выбрать точку приложения усилий так, чтобы нарушить равновесие противника. И довольно грациозно и быстро поднимались при падении, чтобы уложиться в отведенные 8 секунд и избежать штрафных очков. Зрелище получилось не слишком впечатляющее, хотя достижения в робототехнике налицо.

В декабре текущего года планируется провести следующий чемпионат по единоборствам среди роботов, с большим размахом и масштабом применения достижений в области ИИ.

Источник &#8212 Asia Times




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