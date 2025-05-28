Нос забит, глаза опухли: ученые рассказали, как пережить сезон тополиного пуха

Тополиный пух — это семена тополя, которые представляют собой чистую целлюлозу. Это длинные волокна обладают мощным гидроскопическим эффектом – способностью притягивать к себе воду, и летучестью.

— Основная функция тополиного пуха — распространение семян на далекие расстояния. Именно благодаря своей воздушной и невесомой структуре у растения повышается шанс прорастания в благоприятных условиях — влажная почва, достаточное количество солнечного света, — рассказывает Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Почему в одни годы пуха бывает много, а в другие — мало?

Если весна теплая и влажная, тополя получают удачную среду для цветения и образования семян. Здоровые взрослые деревья обычно дают гораздо больше пуха, чем молодые или ослабленные.

— Есть еще один важный нюанс: тополя бывают двух полов, и только женские особи дают тот самый пух с семенами. Если в городе больше «мальчиков», то и пуха будет значительно меньше, они выделяют только пыльцу. Примечательно, что некоторые виды могут изменять свои половые признаки в зависимости от условий окружающей среды, после не правильной обрезки или коронации. Кроме того, есть годы, когда деревья попросту отдыхают, — говорит Мария Комбарова.

Тополь очень быстро растет и совсем неприхотлив, редко болеет и выделяет много кислорода. А еще очищает воздух от пыли и грязи – и это происходит именно благодаря обилию «пушинок», которые служат своеобразным абсорбентом для мелких частичек.

Тополиный пух как «транспортное средство» для аллергенов

За один сезон взрослый тополь благодаря пуху «удаляет» из атмосферы около 30 кг пыли и сажи. Сами по себе семена дерева не являются аллергеном. Однако структура волосков делает их переносчиками других, более вредных частиц.

— Период активного распространения пуха тополем совпадает с цветением многих культур. Сами ворсинки имеют неровную, шероховатую поверхность, что позволяет им легко захватывать и удерживать пыльцу растений, особенно луговых и сорных трав, например, одуванчика, амброзии, тимофеевки. Также пылеватые частички почвы с бактериями, споры плесени и грибов, выхлопные газы, включая твердые частицы, такие, как сажа, газообразные вещества – оксиды азота, диоксид серы, летучие органические соединения, а также другие аллергены из окружающей среды, — объясняет Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Тополиный пух может раздражать нос даже у тех, кто не страдает аллергией

Нос человека устроен таким образом, что внутри него есть выстилка из мерцательного эпителия. Эти тонкие, густые волоски, напоминающие бархат, очень чувствительны за счет большого количества нервных окончаний. Даже маленький объект ощущается этим органом, а крупные пушинки вызывают сильное механическое воздействие. Например, может появиться заложенность носа, зуд и чихание, — рассказывает биолог Пермского Политеха.

Так как семена довольно крупные, плотно прилегающей медицинской маски будет достаточно для того, чтобы защитить себя.

Зуд в глазах и сухой кашель: почему от семян тополя страдают не только аллергики?

Пух имеет жесткую структуру и при попадании в глаза может травмировать слизистую оболочку, вызывая зуд и ощущение инородного тела. При трении век грязными руками можно занести бактерии (например, стафилококк), что приведет к гнойному воспалению и конъюнктивиту. У людей с аллергией на пыльцу и пыль этот летний пух может усугубить уже имеющиеся симптомы: зуд, слезотечение, отек и покраснение глаз.

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— При первых признаках аллергии нужно обращаться к врачу и получать своевременное лечение. Если бездействовать, может развиться хроническое воспаление. Симптомы могут усилиться и приобрести затяжной характер, — поясняет ученая.

Тополиный пух: группы риска и рекомендации для аллергиков на пыльцу

Для людей с астмой тополиный пух не так опасен, как для людей с сильной аллергической реакцией на пыльцу растений – поллинозом. Как правило это отек слизистой носа, носоглотки и глаз, зуд и жжение, которые могут привести даже к отеку Квинке. Еще до начала сезона летнего «снега» склонным таким симптомам рекомендуется обратиться к врачу и обеспечить себя препаратами от аллергии.

— На улицу стоит выходить в медицинской маске и очках. Волосы стоит убирать в пучок или косу. Не стоит пренебрегать головными уборами. Назальные фильтры малоэффективны, они могут дополнительно раздражать мерцательный эпителий носа, а в своем здоровом состоянии он способна самостоятельно справиться с пухом. По возвращению домой стоит принять душ и сменить одежду.

— В жилище важно поддерживать чистоту, регулярно пылесосить и проводить влажную уборку. На окна стоит установить защитные сетки. Помните, что растения активнее всего выпускают пушинки с 10 до 12 часов для и с 16-18 часов вечера. Лучшим решением будет использование кондиционера с функцией очистки воздуха, — говорит Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Засоренные фильтры и перегрев: как тополиный пух портит кондиционеры?

Тополиные семена могут застревать в наружных блоках, сотах теплообменника и налипать на воздушные фильтры кондиционера, снижая их пропускную способность. Из-за этого система начинает «задыхаться» и тратить больше энергии на охлаждение.

— Проблема в том, что пух притягивает к себе пыль, песок и прочую грязь. Вместе они образуют войлочные залежи внутри системы, ускоряя износ вентиляторов и других подвижных частей. Забиваясь во все щели устройства, эта природная вата служит теплоизолятором, и кондиционер начинает работать на износ. А это температурный прибор, не говоря уже о том, что он электрический, техника может просто сгореть. Это не будет гарантийным случаем. В связи с этим потребуется дорогостоящий ремонт, поэтому важно вовремя чистить прибор, — отмечает Ильнур Шаякбаров, заведующий учебной лабораторией, старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха.

Как летний «снег» убивает вашу машину

Забиваясь пухом, радиатор автомобиля, предназначенный для отвода тепла от двигателя, не может эффективно рассеивать тепло, что приводит к перегреву мотора. Это происходит из-за того, что тополиные семена, смешиваясь с пылью, водой и липкими почками, со временем образуют плотную пробку, которая блокирует циркуляцию воздуха, нарушая охлаждающую функцию.

Регулярная чистка радиатора каждые 3–5 лет необходима для поддержания его эффективности, особенно в подержанных автомобилях. Это сложная и дорогостоящая процедура, требующая снятия бампера, капота и разборки передней части автомобиля. После слива антифриза радиатор демонтируется и тщательно очищается паром под давлением, а затем продувается воздухом до полного восстановления проходимости всех ячеек.

— Летающие семена могут забивать воздушный фильтр. Это ограничивает поступление кислорода в двигатель, вызывая нестабильную работу, потерю мощности и повышенный расход топлива. Если вовремя не заменить устройство и подача воздуха упадет ниже критического уровня, электроника включит лампу Check Engine на приборной панели. Засорение салонного прибора для очищения никак не влияет на автоматику, но водителю и пассажирам становится тяжелее дышать, могут запотевать стекла. Помимо этого, пух может скапливаться в дренажных отверстиях кузова, предназначенных для отвода воды, что способствует коррозии. Поэтому важно проводить мойку под давлением со специальными средствами, — отмечает эксперт Пермского Политеха Ильнур Шаякбаров.