 

В столичном ГУМе открылся бутик «Меха из Красной книги»

28.05.2025, 17:33, Разное
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В московском ГУМе на Красной площади открылся магазин, все изделия в котором изготовлены из шкур и кожи диких животных, находящихся под угрозой полного исчезновения.

Уход элитных иностранных брендов одежды из России серьёзно сказался на привлекательности ГУМа для обеспеченных покупателей. Параллельный импорт, отечественные и китайские компании пока не смогли предложить достаточно товаров привычного для них уровня. Поэтому открытие бутика с действительно эксклюзивными изделиями вызвало колоссальный ажиотаж. Впервые на парковке ГУМа заметили одновременно 43 Rolls-Royce, а также множество суперкаров.

– Сегодня вся Москва здесь! Впервые мы предлагаем не заграничный люкс, а уникальные вещи, которым не может быть аналогов. Нигде в мире вам не предложат манто из переднеазиатского леопарда с воротником из амурского горала и аксессуарами из клоктуна. И это точно не подделка, изделие снабжено сертификатом Минприроды и заверенной выпиской из Красной книги в позолоченной раме, – рассказал управляющий бутиком, имя которого не разглашается.

Краснокнижных животных с риском для жизни и свободы добывают опытнейшие охотники. Затем туша спецрейсом доставляется на экспертизу в НИИ Охраны природы. Учёные должны убедиться, что добыча действительно относится к редкому, исчезающему виду. Только после этого лучшие скорняки и кожевники приступают к обработке шкуры и пошиву изделия.

Специалисты отмечают, что даже пуговицы на шубах изготовлены из древесины краснокнижных растений и кости японского гладкого кита, которого в мире осталось не более 12 особей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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