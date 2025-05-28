 

Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Зеленого Поля

28.05.2025, 17:20, Разное
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Подразделениями группировки "Восток" освобожден н.п.Зеленое Поле

В ходе наступательных действий 394 мотострелкового полка 5 армии группировки "Восток" освобожден н.п. Зеленое Поле.
Установлен контроль над укрепленным районом обороны более 3 км в глубину и до 2 км фронту.
Дальневосточники закрепляются на позициях.

В результате ожесточенных боев зачищено до 460 строений, уничтожено до роты ВСУ .
Именно воины 394 мотострелкового полка проложили дорогу к дальнейшему продвижению. Дальневосточный "Экспресс" набрал скорость и на всех парах приближается к Днепропетровской области.
Группировка "Восток" продолжает наступление, взламывая оборону противника, деморализуя его и не оставляя нацистам никаких шансов!
Мы продолжаем наблюдать за успехами

@voin_dv – цинк

Фактически, после освобождения Зеленого Поля открывается дорога для продвижения в Запорожскую и Днепропетровскую область еще на одном участке. Скоро должна пасть оборона противника и в Новополе. Дальневосточники действительно хорошо идут. Но главная промежуточная цель на Южнодонецком направлении это Комар. До него еще где-то 1,5 километра, покуда наши войска обходят Федоровку. Падение Комара завершит освобождение юго-запада ДНР.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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