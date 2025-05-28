 

Мнение: О грехе социальной справедливости

28.05.2025, 16:55, Разное
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«Когда-то зависть считалась одним из семи смертных грехов, прежде чем она стала одной из самых почитаемых добродетелей под новым названием «социальная справедливость». Я наткнулся на это меткое наблюдение Томаса Соуэлла по наводке Германа Клименко.

Известный американский экономист Томас Соуэлл — негр, сын многодетной горничной. Он вырос без отца, в бедности, и был первым в своей семье, кто получил больше шести классов образования. Неудивительно, что в молодости он подпал под влияние марксистских идей. Вскоре, однако, Том Соуэлл повзрослел, получил практический опыт работы с государственными программами помощи бедным и перешёл на выраженные правые позиции. Позднее профессор отметил, что «вклад Маркса в экономическую науку равен нулю».

И действительно. Вася трудолюбив, Петя экономен, Коля получил хороший старт от заботливых родителей, Маша талантлива, а Оля удачлива. Все они имеют хороший достаток и уважение в обществе. Но тут внезапно на сцену выходит грешник Люмпомир — ленивый и бездарный завистник — который, дыша перегаром, требует социальной справедливости:

1. Уравнять трудягу с лодырем.
2. Ограбить экономного инвестора.
3. Запретить родителям заботиться о детях.
4. Продвигать не талантливых, а «угнетённых».
5. Раскулачить удачливого предпринимателя.

Требования эмоционально понятны: Люмпомир завистлив, поэтому деньги в чужих карманах — страшное оскорбление для него. Однако зависть — это ведь действительно грех, равно как и преступления, совершённые завистниками по наущению их греха. Кроме того, власть завистников называется «какистократия», то есть власть худших. История доказывает, что если Люмпомир и его товарищи придут к власти, и если им действительно удастся снизить уровень экономического неравенства в стране, то страна опустится в бедность. Кроме того, Люмпомир всё равно продолжит завидовать: только уже роскошным автомобилям, а крепким мускулам, красивым лицам, щедрым пайкам и звучным должностям.

Объясните, пожалуйста, почему я должен быть на стороне Люмпомира, а не на стороне нормальных людей?

Источник: Место для дискуссий




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