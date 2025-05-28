 

Мошенники обогащались, продавая доверчивым дамам «гениальный биоматериал» Перельмана

28.05.2025, 13:33, Разное
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В Санкт-Петербурге разоблачена группа мошенников, продававших доверчивым женщинам пробирки с якобы спермой гениального математика Григория Перельмана.

Преступники обещали клиенткам рождение детей с исключительными математическими способностями и склонностью к решению сложных задач. Аферисты действовали под видом «Научно-исследовательского центра репродуктивной генетики имени Григория Перельмана» и предлагали дамам уникальную возможность – «стать матерью будущего гения».

Стоимость одной пробирки биоматериала составляла от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Мошенники утверждали, что Перельман лично пожертвовал свой биоматериал для воспроизводства гениев и что каждая пробирка содержит «уникальный генетический код, гарантирующий выдающиеся математические способности потомству». Жертвами обмана стали 56 женщин, мечтавших о гениальных детях. Большинство пострадавших – преподаватели математики, научные сотрудницы и студентки технических вузов. После получения денег мошенники исчезали, а клиентки оставались ни с чем. В ходе обысков в «Научно-исследовательском центре» были обнаружены сотни пробирок с биоматериалом, собственноручно изготовленном мошенниками.

– Мы просто хотели помочь женщинам воплотить свои мечты, – заявил главарь банды мошенников, бывший таксист и начинающий предприниматель Анатолий Сидоров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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