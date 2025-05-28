Рупор кремлевской пропаганды: Про угрозы обстрелов

Про угрозы обстрелов России от кокаинового фюрера.

1. Противник и так регулярно пытается применять против территории РФ большое кол-во дронов самолетного типа.

2. Менее интенсивно пытается применять различные крылатые ракеты и переделанные ПКР.

3. В приграничных регионах активно использует западные РСЗО и управляемые бомбы Hummer и JDAM.

4. Большую часть из этого наше ПВО сбивает. При дальнейших вложениях в развитие объектовой ПВО и мобильной ПВО на направлениях, процент сбитий безусловно можно повысить.

5. В текущих реалиях даже возможная передача ракет Taurus кардинально не изменит динамику происходящего на фронте, которая складывается совсем уж не в пользу ВСУ.

6. Соответственно, кардинально ничего нового, кроме наращивания применения дронов самолетного типа и некоторого увеличения попыток ударов ракетами, противник нам предложить вряд ли сможет. Поэтому, укрепляя наше ПВО и одновременно с этим нанося все более болезненные удары по противнику имеющему кратно более слабую ПВО, мы на длинной дистанции будет продолжать добиваться преимущества и в этом обмене ударами.

7. Угрозы кокаинового фюрера направлены на то, чтобы хоть как-то поднять моральный дух на Украине после тяжелых ударов наших ракет и дронов и ухудшения ситуации на фронте с потерей десятков населенных пунктов за последние недели.

Сохраняем решимость и идем к своей цели.

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Источник: Colonel Cassad

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