Мнение: Восемь мыслей о телефонном мошенничестве

По наводке Виктора Мараховского — грустная история о профессоре МГУ, которого телефонные иностранцы загипнотизировали и заставили отдать им 52 млн рублей. Потеряв деньги, несчастный пошёл в лес, где и совершил последнюю ошибку в своей жизни (ссылка, ссылка).

Вот что я думаю по этому поводу.

1. Профессор преподавал на кафедре макроэкономической политики, был доктором экономических наук. Как видите, образование не даёт иммунитета от телефонного мошенничества. Связи, которые у профессора МГУ наверняка были, тоже не помогают: подпав под гипноз профессионалов, он не стал звонить ни родственникам, ни друзьям, ни коллегам, ни бывшим ученикам.

Другие печальные истории доказывают, что ни молодой возраст, ни житейская «прошаренность» тоже не являются достаточно крепким панцирем. Выманивают деньги у всех.

2. После 2022 года я крепко охладел к людям, у которых «другое мнение», которые «против Путина» и так далее. В том числе потому, что эта публика с удивительной лёгкостью, даже с некоторым злорадным торжеством оправдывает любые преступления своей стороны против русских.

3. Я слышал много историй, в том числе и от знакомых, про тяжелые последствия разговора с телефонными мошенниками. Однако я не слышал ни одной (sic!) грустной истории про человека, который пострадал бы, отмахнувшись от важного звонка. Собственно, как показывает опыт беспечно резвящихся пранкеров, нужно очень серьёзно постараться, чтобы создать кому-то проблемы в физическом мире через телефон.

Если мне говорят по телефону что-то странное или неприятное, я вешаю трубку, и всё. Ещё ни разу об этом не пожалел.

4. Наше нездоровое общество сильно атомизировано, секуляризовано, разобщено. Это проблема. В нормальном обществе телефонные мошенники наносят значительно меньший ущерб, по двум причинам:

— когда происходит что-то странное, получатель звонка немедленно советуется с близкими (особенно если на том конце провода от него требуют молчать);

— семейное имущество распределено таким образом, что даже полное банкротство одного из членов семьи не создаёт критических проблем для семьи в целом.

5. У нас медленные законодатели. Вместо того, чтобы кошмарить безответный малый бизнес, им давно следовало бы защитить как минимум владельцев квартир. Сделать это можно элементарно, несколькими способами. Например, требовать при продаже квартиры страховку от телефонного мошенничества. Или ввести обязательную проверку у полицейского психолога для продавцов. Способов полно — нужно только немного подумать над законопроектом.

6. Теоретически уже сейчас продуманные владельцы квартир могут оформить ипотеку на родственника: взять у него в долг 1000 рублей под залог своей квартиры, зарегистрировать долг у нотариуса. Это создаст официальное обременение, которое не получится снять без согласия кредитора или без суда. Отобрать такую квартиру мошенникам будет значительно сложнее.

Я пишу «теоретически», так как не знаю, как работает эта схема на практике. Юриспруденция — наука менее предсказуемая, чем кажется тем, кто редко бывает в судах.

7. Буквально каждый тренер единоборств, у которого я когда-либо занимался, любил рассказывать истории, как к нему или к его ученику подошёл хулиган, после чего выхватил от подготовленного спортсмена тумаков. Мораль была следующей: мутузь грушу, чтобы защитить себя на улице.

И в самом деле, десятки миллионов людей в России имеют опыт физических тренировок, зачастую весьма обширный. Однако уличная преступность сейчас сходит на нет — спасибо видеокамерам и сытому капитализму. Место гопников занимают хакеры, причём особенно свирепствует их зловредный «социальный» подвид. Но население продолжает «готовиться к прошедшей войне»: тренируется заламывать руки и бить людей кулаком в лицо, хотя логичнее было бы изучать правила составления паролей, технику гипноза, социальную инженерию и прочие вопросы информационной безопасности.

8. Наконец, про потерю денег. Горе профессора понятно — у преподавателей вуза не очень большие зарплаты, и я не удивлюсь, если потерянные 52 миллиона рублей он копил всю жизнь. Однако, как верно заметил Достоевский, «ко всему-то человек-подлец привыкает». Таково базовое свойство человеческой психики: нам неважно, сколько у нас денег сейчас: нам важно, улучшается наше положение по сравнению с тем, что было вчера, или становится хуже. Бомж, которому подарили пакет продуктов и бутылку вина, испытывает острую радость. Миллиардер, на яхте которого стуканул движок, грустит.

Практический вывод сформулировал ещё царь Соломон: всё проходит. Если только себя не накручивать, попавший в беду быстро привыкнет к новому положению и снова почувствует себя нормально. Кстати, работает это и в обратную сторону. Будьте уверены: вчерашний бедняк, выигравший в лотерею 52 млн рублей, буквально через неделю снова найдёт поводы для огорчений.