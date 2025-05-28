Японские ученые создали управляемых светом кибертараканов

Исследователи из Университета Осаки разработали метод удаленного контроля насекомых, который не требует хирургического вмешательства. Система использует специальные миниатюрные шлемы с ультрафиолетовыми лампами, позволяющие направлять движение тараканов с высокой точностью. В основе метода лежит естественная реакция насекомых на свет — отрицательный фототаксис. Шлем оснащен УФ-лампами, которые активируются, когда встроенные датчики фиксируют остановку таракана. Направляя свет в правый или левый глаз насекомого, ученые могут контролировать его перемещение.

Проведенные эксперименты показали впечатляющие результаты. Так, 94 % оснащенных шлемами тараканов успешно преодолевали лабиринт, а в контрольной группе без шлемов этот показатель составил лишь 24 %. Ключевые достоинства разработки — это отсутствие необходимости в инвазивных процедурах и использование естественных поведенческих реакций насекомых. В отличие от электрической стимуляции, которая со временем теряет эффективность из-за адаптации насекомых, световое управление остается стабильным на протяжении длительного времени.

Технология открывает новые возможности для поисково-спасательных операций в зонах стихийных бедствий и мониторинга труднодоступных мест. Кроме того, она может стать базой для научных исследований поведения насекомых. Компактное оборудование (шлем, датчики и батарея) не ограничивает подвижность тараканов, что делает систему практичной для реального использования.

Источник — University of Osaka