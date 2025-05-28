 

Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с Путиным и Трампом

28.05.2025, 11:40, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонний саммит по урегулированию вооруженного конфликта с участием президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Зеленский отверг предложение встретиться в Беларуси, поскольку это государство было базой полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Реалистичными вариантами он назвал Турцию, Швейцарию и Ватикан.

Он сообщил, что РФ наращивает производство дронов до 300-350 в сутки, при этом поставлена задача дойти до уровня 500 БПЛА в сутки. Это делает возможным налеты с участие 1000 летательных аппаратов.

По его словам, в ходе беседы в Ватикане Трамп поддержал идею ужесточения санкций, если РФ не остановится. “Мы с ним проговаривали два главных аспекта – энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции против этих секторов? Я бы очень хотел”, – заявил президент.

Зеленский сказал, что российские военные пытаются создать буферную зону на десять километров вглубь Украины, но возможностей для этого не хватит. Он сообщил, что российские войска останутся на Курщине.

Еще одной темой беседы стала военная промышленность. Зеленский сказал, что для запуска собственного военного производства в полную мощь потребуется 30 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Украина не может во время войны поддерживать американские и европейские бизнесы.




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