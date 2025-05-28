Детские библиотеки объединят с компьютерными клубами

Министерство просвещения вместе с коллегами из Минцифры сообщили о запуске федерального проекта «Детская библиотека будущего».

Уже с 1 сентября в России появится несколько десятков библиотек, объединённых с компьютерными клубами. Так, по мнению чиновников, можно привить молодёжи интерес к чтению.

– Мы уверены, что дети смогут сначала погонять в условный Counter-Strike, а потом, сбив адреналин, почитать книгу, можно и в обратном порядке, — пояснил методист Минпросвешения Степан Семёнов. — Мы даже подумываем о том, чтобы читательский билет мог автоматически превращаться в геймерский аккаунт, а за каждую прочитанную книгу игроку начислялись бонусные очки для покупки скинов.

В обновлённых библиотеках появятся специальные читательские зоны с мягкими креслами и VR-очками, где можно будет не только читать классику, но и виртуально сражаться с Онегиным, спасать Печорина от скуки, но повторить финал «Анны Карениной». Для самых продвинутых предусмотрены турниры по киберлитературе: кто выиграет в литературной викторине, тот получит дополнительный час на компьютере.

Уже к 2030 году в Минпросвещения обещают обновить по новым стандартам все детские библиотеки.

—