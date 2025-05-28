 

Минкульт подготовил список запрещённых, но ещё не вышедших фильмов и сериалов

28.05.2025, 9:33, Разное
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Министр культуры России Ольга Любимова представила в пресс-центре Фонда кино новую платформу «Кинопрокат будущего», на которой можно ознакомиться с графиком выхода фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах на ближайшие три года.

– Теперь зрители смогут увидеть, что будут показывать на конкретном ресурсе через полгода и принять решение о подписке. А представители индустрии смогут лучше формировать свой контент-план, – сказала глава Минкульта.

Также на «Кинопрокате будущего» будет доступен раздел со списком запрещённых, но ещё не вышедших фильмов и сериалов. Для его подготовки специалисты Минкульта и Минцифры создали специальную нейросеть.

– Искусственный интеллект на основании заключений экспертов проанализирует планировавшиеся к выпуску материалы по 150 параметрам и выявит деструктивный контент. Пока мы оцениваем фильмы и сериалы до 2028 года, однако в будущем мы расширим границу до десяти лет, – написал в своём Telegram-канале министр цифрового развития Максут Шадаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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