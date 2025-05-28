Мнение «аналитика»: О ночном ударе по Зеленскому… Оклемается?

Москва и Киев продолжают обмениваться ударами по всем фронтам. На дипломатическом #Украина представила свой вариант меморандума из двух пунктов: перемирие на 30 дней немедленно, признание новых границ — никогда, а #Россия сообщила, что ещё «над этим работает». На главном — ВСУ атакуют российские регионы сотней дронов, ВС РФ отвечают кратно более мощными ударами по украинским объектам ВПК и центрам принятия решений.

И вот тут Владимир #Зеленский попал под… новую порцию гнева своего нового заокеанского босса.

Только-только он пообещал в обращении к украинцам «зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы» — мол, «ударные дроны, баллистика, крылатые ракеты — это [всё] будет», как моментально прилетела ответка из Вашингтона.

Соединённые Штаты обеспокоены последними ответными ударами России по Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. «Особую обеспокоенность президента [Дональда] Трампа и всех нас вызывают атаки, в результате которых… гибнут мирные жители… Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», – отметила она. Обе стороны! Удар под дых украинскому лидеру.

Вообще, на Владимира Зеленского последнее время жалко смотреть. Он то критикует Запад за «молчание», то требует оружия, то призывает к введению санкций против РФ. А тот — отделывается молчанием или ничего не стоящими «громкими» заявлениями. Как, например, озвученное новым немецким канцлером Фрицем Мерцем — о якобы снятых ограничениях для ВСУ на дальние удары по РФ. На деле оказалось, что ничего нового в этой сфере не произошло, и дальнобойность Украины по-прежнему ограничивается ТТХ поставленных ей вооружений. При этом передавать Киеву способные бить на 600 км «Таурусы» Берлин, как и ранее, отказывается. В некотором смысле, это также «удар в спину» для украинского президента.

Тем временем та же Тэмми Брюс подчеркнула, что недавние резкие заявления Дональда Трампа о России не следует рассматривать как его разочарование. Ах, какой удар по надеждам украинского лидера!

Вот так… Удар, удар, ещё удар… И всё в одном направлении.

Не многовато ли таких ударов для одного человека?

Оправится ли после них Владимир Зеленский?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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