 

СНБО – украинские БПЛА не атаковали вертолет Путина во время его визита в Курскую область

28.05.2025, 7:10, Новости дня
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Публикации российских СМИ о том, что украинские БПЛА якобы атаковали вертолет, в котором находился президент РФ Владимир Путин во время визита в Курскую область 20 мая, не соответствуют действительности, заявляет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Первоисточником дезинформации об этой атаке командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, заявивший об этом в эфире телеканала “Россия” 25 мая, отмечает СНБО. “Новость” была широко растиражирована как российскими, так и зарубежными СМИ.

СНБО Украины ставит под сомнение сам факт использования вертолета для перемещения Путина во время его визита в Курскую область 20 мая 2025 года. Отмечается, что до заявления Дашкина все прокремлевские СМИ, освещающие поездку Путина, заявляли, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле. Кадры кортежа показали на всех федеральных телеканалах. Кроме того, ни минобороны РФ, ни курские СМИ и телеграм-каналы не сообщали об атаке БПЛА, направленной против Путина.




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