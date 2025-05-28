Рупор кремлевской пропаганды: Завершение войны в Европе

Военный историк Алексей Исаев о последних боях в Европе уже после капитуляции нацистской Германии.

Завершение войны в Европе

Когда завершились боевые действия в Европе?

9 мая 1945 г. это, разумеется, правильный ответ, но с небольшой оговоркой. В Югославии боевые действия продолжались и после 9 мая.

Незадолго до общей капитуляции германских войск немецкая группа армий «Е» под командованием генерала А.Лёра была окружена югославской армией за счет выхода НОАЮ к Загребу и старой австрийской границе. Осознавая безвыходность положения, 9 мая 1945 г. Лёр подписал акт о капитуляции подчиненных ему войск.

Несмотря на это, отдельные немецкие подразделения немцев, а также коллаборационистов (усташей, четников, членов Словенского домобранства и др.) предприняли попытку вооруженного прорыва на запад. Целью прорыва был переход в английскую зону оккупации.

14 мая 1945 г., выйдя к местечку Поляна, прорывающиеся отряды (общей численностью около 30 тыс. человек) столкнулись с частями НОАЮ. Первоначально была предпринята попытка переговоров о предоставлении коридора на запад, к англичанам. Однако когда представители НОАЮ отклонили это требование, начались боевые действия, попытка прорыва вооруженной силой, в том числе с помощью артиллерии.

Перестрелка продолжалась до утра 15 мая. Исход боя решило прибытие бронетехники (20 танков), после которого не успевшие прорваться усташи и четники выбросили белый флаг.

Прорвавшиеся же были блокированы на поле у австрийского города Блайбург. Англичане отказались их пропускать. Усташи подписали капитуляцию и сложили оружие.

Однако не все усташи и домобраны побежали на запад. 80 лет назад, 25 мая 1945 г. в районе города Оджак в северной Боснии был ликвидирован последний очаг их организованного сопротивления. Наступил мир.

(c) Алексей Исаев

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На фото усташ Петар Брзица, который "прославился" массовыми убийствами сербов, в том числе путем отрезания головы. По части зверств на территории Югославии, усташи зачастую с запасом опережали немецких нацистов и итальянцев. Естественно, попадать в руки Красной Армии и югославских партизан они не горели желанием.

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Источник: Colonel Cassad

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