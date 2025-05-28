 

Рупор кремлевской пропаганды: Дедушка из Гоголевки

28.05.2025, 0:00, Разное
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В Курской области найден убитым дедушка, над которым издевались укронацисты

Кадры с Александром Григорьевым на захваченной курской земле опубликовали 15.08.2024 г. сами ВСУшники, позируя в немецкой форме и изображая характерный акцент. Позднее противник заверял, что якобы сохранил жизнь пенсионеру — который всё это время числился пропавшим без вести. Уже сейчас стало известно о гибели Григорьева от рук украинских оккупантов.

«Все время он находился в населенном пункте Гоголевка Суджанского района — там, где и проживал до этого. [Рассказывали, что использовали] какое-то тяжелое огнестрельное оружие. Показывали, какая у него огромная дырка в животе. Еще какое-то было ранение», — рассказала дочь погибшего.

Вечная память невинноубиенному! И проклятье в веках — укронацистам!

Источник: Colonel Cassad

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