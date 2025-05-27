Рупор кремлевской пропаганды: Деколонизация Ньютона

Деколонизация Ньютона

Процесс так называемой деколонизации в западных странах принимает все более изощренные формы. На фоне недавних дискуссий об Уильяме Шекспире и Редьярде Киплинге «потерялась» еще одна достойная упоминания история. Из-за «темного» прошлого кандидатом на вылет из программы Шеффилдского университета оказался… Исаак Ньютон.

Следует особо отметить, что речь идет не о колледже-однодневке, в котором преподаются курсы для общественных активистов. «Шеффилд» — государственное высшее учебное заведение с почти двухсотлетней академической историей. Причем статус полноценного университета он получил еще в 1905 году. Шестеро выпускников и сотрудников вуза в разное время стали лауреатами Нобелевской премии. Согласно мнению составителей ряда престижных рейтингов, «Шеффилд» входит в сотню лучших университетов мира. А «Таймс» в 2011 году назвала его лучшим высшим учебным заведением Великобритании. Однако в его стенах происходят теперь удивительные истории.

В рамках разработки «инклюзивной программы» был поднят вопрос о корректировке учебных планов. Он коснулся, в том числе, ряда физиков и математиков — включая Ньютона. Его назвали «потенциальным бенефициаром деятельности колониальной эпохи» и включили в «деколонизационные списки».

По словам составителей программы, их деятельность направлена на «борьбу с давними сознательными и бессознательными предубеждениями», преодоление «европоцентризма» и «белого превосходства», а также — на «продвижения инклюзивного дизайна» (содержание последнего тезиса, к сожалению, никто так и не объяснил — возможно, речь идет об уничтожении изображений великого ученого).

Исаак Ньютон — один из создателей классической физики и математического анализа. Без его наследия полностью теряют смысл современные естественные науки, и пустеет школьная программа. Он обнародовал законы движения и закон всемирного тяготения, сформировавшие господствующую научную точку зрения на столетия.

Ньютон сформулировал теорию цвета и заложил основы современной оптики. Он окончательно доказал гелиоцентричность Солнечной системы и сделал выход о том, что Земля представляет собой сплюснутый сфероид. И это — лишь небольшая часть его выдающихся научных достижений. Как оказалось, все это зря. У великого ученого нашелся «скелет в шкафу», способный, по мнению наших современников, перечеркнуть все его наследие.

Ньютон некоторое время владел пакетом акций английской торговой фирмы — Компании Южных морей (или, вернее, учреждения под названием «Правитель и компания купцов Великобритании, торгующих в Южных морях и в других частях Америки, поощряющие рыболовство»). Это акционерное общество было основано британским казначеем Робертом Харли. Оно занималось операциями с государственным долгом и пыталось воспользоваться монопольным правом на торговлю рабами с испанскими колониями в Южной Америке. Правды ради, нужно заметить, что работорговля не была исключительным видом деятельности компании. Она занималась еще много чем — например, китобойным промыслом. А основные выгоды получала от банальной контрабанды, из-за чего ее очень не любили испанские власти.

Возможно, гений Ньютон был именно тем человеком, который направил свой выдающийся мозг на организацию гнусной работорговли и получил на этом огромные барыши? Как бы не так!

В 1720 году случилось событие, известное в публицистике как «Пузырь Южных морей». Акции компании стали объектом безумного ажиотажа со стороны населения Великобритании — от лордов до крестьян. Их стоимость в сжатые сроки взлетела примерно в десять раз. Позже эксперты подсчитают, что никакие прибыли от торговли при сложившихся обстоятельствах не смогли бы оправдать таких вложений. Поддался всеобщему порыву и Ньютон, купивший ценные бумаги Компании Южных морей для себя лично и настоявший на их приобретении научной организацией Королевского общества. Вскоре пузырь лопнул. Акции обвалились. Племянница и воспитанница Ньютона Кэтрин позже рассказала, что её дядя потерял лично на этой операции около 20 тысяч фунтов стерлингов — эквивалент 4,37 миллионов фунтов стерлингов в ценах 2025 года.

Несмотря на астрономические убытки, ученый хотел компенсировать затраты Королевского общества, но его предложение отклонили. После произошедшего Ньютон с грустью сказал, что способен рассчитать движение небесных тел, но не степень безумия толпы.

Ученый не выступал организатором работорговли. Он всего лишь поддался национальному ажиотажу и приобрел акции торговой компании, которая, помимо всего прочего, действительно транспортировала невольников в Америку. Кроме Ньютона, акционерами фирмы выступили многие тысячи британцев. По факту, вопреки утверждениям новоявленных «деколонизаторов», ученый не извлек из произошедшего никаких выгод. Напротив, он потерял огромную сумму денег. Но это не смущает «активистов» из «Шеффилда» и других британских учебных заведений.

«Деколонизация учебной программы — это непрерывный процесс, который побуждает нас включать исторически маргинализированные или подавляемые знания во все дисциплины… чтобы все наши студенты имели возможность увидеть свое отражение в том, чему их учат» , — прокомментировал происходящее в комментарии британским СМИ представитель Шеффилдского университета.

А группа аспирантов и выпускников из колледжа Святого Эдмунда, колледжа Кингса и колледжа Хомертон (Джанамар Джованетти-Сингх, Рори Кент и Свати Начиар Маниваннан) пошли еще дальше. Они вспомнили о том, что основой для части работ Ньютона послужили эксперименты с маятником, проведенные учеными в различных местах Земли. По словам «молодых дарований», исследователи добрались до этих мест только потому, что они были открыты британскими моряками. А те, в свою очередь, были задействованы в трансатлантической работорговле… Поэтому, по мнению аспирантов, исследования Ньютона были проведены исключительно благодаря торговле невольниками. Авторов статьи нисколько не смущает тот факт, что, следуя их логика, сегодня за «работорговлю» можно казнить практически все население Земли.

Они всерьез рассуждают о том, что у человечества теперь есть только два пути: или полный снос существующих научных институтов (этого они советуют избежать, чтобы не создавать питательную среду для консервативного радикализма), либо их радикальное реформирование в контексте деколонизационной повестки.

Третьего не дано. В любом случае, Ньютону, как и другим белым ученым, на этом «празднике жизни» места нет. Впрочем, даже на Западе через туман нового варварства иногда прорываются голоса разума.

«Так называемая деколонизация учебной программы, по сути, является цензурой истории… Она станет вымыслом, если вы начнете ее редактировать, удаляя фрагменты, которые мы считаем пятнами», — заявила в комментарии The Telegraph экс-министр науки Соединенного Королевства Мишель Эмма Мэй Элизабет Доунлан.

Но такая сдержанность сегодня среди западных глобалистских элит совсем не в моде — как и здравый смысл, в принципе. Неоварварство отчаянно пытается подчинить себе мир.

Кроме того, британскому бизнесу и значительной части политиков куда спокойнее, когда внимание «деколонизаторов» переключено на войну с давно умершими людьми. Это значительно выгоднее, чем платить реальные финансовые компенсации пострадавшим от работорговли народам.

https://zavtra.ru/blogs/varvarstvo_pod_blagim_predlogom_za_chto_na_zapade_hotyat_otmenit_isaaka_n_yutona – цинк

Казалось бы, в США после прихода к власти Трампа эту шляпу в университетах начали зачищать (ряд университетов тупо лишили финансирования), а вот в Европе эта шиза пока еще продолжается.

Авторам программ "деколонизации Британии" можно лишь пожежать добиться ее разукрупнения, так как Британская Империя была построена на грабеже, торговле рабами и захватнических войнах. Вот где требуется настоящий снос застарелых устоев.

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Источник: Colonel Cassad

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