Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

Таймкоды

0:09 Начало. Звук есть. Нас пока мало

3:27 Тема наведённой злобы на стыке психологии и политики. Пост “Уборщицы”: нет более омерзительного блогера, чем Сапожник. Л. Толстой: мы ненавидим людей за то зло, которое мы им причиняем

22:43 Выступление Сукачёва о неодобрении войны. Оборонительная агрессия. Дело пошло всерьёз

42:03 Представление. КНИГА

44:51 Через сколько поколений возможно примирение между народами

46:53 Чем интересна Уборщица. Тексты Мардана в 2022 году

51:18 Может ли пропаганда в короткие сроки взрастить ненависть к европейцам для войны

57:56 Отношение к немцам в 80-е и 90-е

1:00:45 Всё зависит от изощрённости пропаганды. Приставка «евро» — синоним «супер»

1:13:20 Как влияет застройка Москвы человейниками и собянинской архитектурой на психику людей. Стройка для стройкомплекса

1:22:16 Поддержка канала

1:22:57 Почему давно не слышно на «Радио России» и вообще на передачах

1:24:12 Вопросы кончились

1:25:07 Тизер для кинострима. О сериале «Мамонты»

1:29:28 Когда закончится СВО

1:29:39 О Марьяне Спивак

1:31:56 Просьба расшифровать название стрима

1:32:37 Конец. Анонс пятничного стрима

Аудиофайл для прослушивания стрима – по ссылке: https://t.me/aroschin/7307