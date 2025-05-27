 

Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

27.05.2025, 21:35, Разное
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Таймкоды
0:09 Начало. Звук есть. Нас пока мало
3:27 Тема наведённой злобы на стыке психологии и политики. Пост “Уборщицы”: нет более омерзительного блогера, чем Сапожник. Л. Толстой: мы ненавидим людей за то зло, которое мы им причиняем
22:43 Выступление Сукачёва о неодобрении войны. Оборонительная агрессия. Дело пошло всерьёз
42:03 Представление. КНИГА
44:51 Через сколько поколений возможно примирение между народами
46:53 Чем интересна Уборщица. Тексты Мардана в 2022 году
51:18 Может ли пропаганда в короткие сроки взрастить ненависть к европейцам для войны
57:56 Отношение к немцам в 80-е и 90-е
1:00:45 Всё зависит от изощрённости пропаганды. Приставка «евро» — синоним «супер»
1:13:20 Как влияет застройка Москвы человейниками и собянинской архитектурой на психику людей. Стройка для стройкомплекса
1:22:16 Поддержка канала
1:22:57 Почему давно не слышно на «Радио России» и вообще на передачах
1:24:12 Вопросы кончились
1:25:07 Тизер для кинострима. О сериале «Мамонты»
1:29:28 Когда закончится СВО
1:29:39 О Марьяне Спивак
1:31:56 Просьба расшифровать название стрима
1:32:37 Конец. Анонс пятничного стрима

Аудиофайл для прослушивания стрима – по ссылке: https://t.me/aroschin/7307

Источник: Размышления вольного социолога




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