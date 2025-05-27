Мнение: Завтра – Шоколадница! Встреча с читателями

Завтра наступает новая среда, и у меня приближается очередная встреча с моими дорогими и уважаемыми читателями в кафе Шоколадница на Китай-городе, где я готов вручить вам, дорогие друзья, мой неувядающий блокбастер “Страна утраченной эмпатии”! Найти это кафе очень легко: буквально в 50 м от метро Китай-город в самом начале ул. Маросейка, кафе расположено на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда, напротив Политехнического музея и книжного магазина “Циолковский”. Я там буду ждать посетителей в первом зале, с заветными книжками и чашкой чая. Можно посидеть вместе, попить чайку, поговорить о событиях в стране.

Да, “Страна утраченной эмпатии” появилась на свет практически чудом; это редкий образчик честного анализа психологии современного жителя России. Откуда в нем его стремления, страхи, мечты и опасения, что наши люди думают о взаимоотношениях полов и религии, о прессе и о телевидении, как различают правду и ложь, как относятся к политике, партиям и национальным диаспорам, а также – как вообще представляют себе устройство власти. В общем, своего рода энциклопедия современной жизни в РФ. Понятно, что книга стала уже практически библиографической редкостью в стране, в магазинах, увы, “Эмпатию” уже не найти днем с огнем.

По счастью, экземпляры еще пока есть у меня! И, более того, завтра я готов их вручить вам, не просто так, но – с автографом автора и собственными пожеланиями успеха. В теплой и дружеской обстановке. Велкам!

Ну а если вы не в Москве, а где-то в России или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected]. Велкам!

Итак – В СРЕДУ, ЗАВТРА, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки, у самого входа в м.Китайгород. Телефон для связи – +7915-823-13-25. Если потеряетесь – звоните! До встречи!

Да, кто в недоумении – на фото один из предложенных мне в издательстве вариантов обложки книги, который не прошел через строгий ВАШ отбор, мои уважаемые читатели! Слишком, видимо, брутальным показался. При голосовании у меня в блоге победил более приземленный, “бытовой” вариант.