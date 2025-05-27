Дональд Трамп о Путине – “Он играет с огнем”

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал президента РФ Владимира Путина и заявил, что если бы не его политика, у РФ были бы очень серьезные проблемы.

Во вторник, 27 мая, Трамп написал в своем блоге в соцсети Truth Social: “Владимир Путин не понимает, если бы не я, с Россией произошло бы очень много плохих вещей, ей бы пришлось ОЧЕНЬ ПЛОХО. Он играет с огнем!”.

Президент США не объяснил, что побудило его написать этот пост и в чем именно состоят его претензии к российскому коллеге. Однако в понедельник, 26 мая, Трамп заявил, что “Путин убивает множество людей” и “совсем сошел с ума”. И эти слова стали реакцией на массированные удары РФ по украинским городам.