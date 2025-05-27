 

Мнение: Индустриализация при Пушкине, 19-й век

27.05.2025, 19:55, Разное
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По наводке Глеба Архангельского пролистал русский Журнал Мануфактур и Торговли (ссылка). Это начало 19-го века — времена Пушкина и Гончарова. Открыл раздел про новые предприятия. Как я и ожидал: ещё за 100 лет до революции индустриализация в Российской Империи шла полным ходом. В каждом уезде строили новые заводы и фабрики, ставили большие паровые двигатели.

Вот, например, маленькая выдержка из отчёта по одному только Шуйскому уезду Владимирской губернии — а всего уездов в нашей империи было около двухсот. Это из июньского выпуска 1850 года. Если вы читаете с компьютера, и шрифт слишком крупный, крутаните колесо мыши, зажав «Контрол», чтобы изменить размер шрифта (ссылка):










Источник: Место для дискуссий




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