Мнение: Индустриализация при Пушкине, 19-й век

По наводке Глеба Архангельского пролистал русский Журнал Мануфактур и Торговли (ссылка). Это начало 19-го века — времена Пушкина и Гончарова. Открыл раздел про новые предприятия. Как я и ожидал: ещё за 100 лет до революции индустриализация в Российской Империи шла полным ходом. В каждом уезде строили новые заводы и фабрики, ставили большие паровые двигатели.

Вот, например, маленькая выдержка из отчёта по одному только Шуйскому уезду Владимирской губернии — а всего уездов в нашей империи было около двухсот. Это из июньского выпуска 1850 года. Если вы читаете с компьютера, и шрифт слишком крупный, крутаните колесо мыши, зажав «Контрол», чтобы изменить размер шрифта (ссылка):



















