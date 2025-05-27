Мнение: Банки гребут деньги лопатой, или почему вклады замораживать не будут

В прошлом году мы с Кримсональтером обсуждали в Клубе Зелёной Свиньи, что вклады в России замораживать не будут, и что даже думать об этом немного странно (ссылка). Как видите, мы оказались правы, никто вклады не заморозил.

Тем не менее народ волнуется, вопросы про депозиты мне продолжают задавать. Поэтому я разобрал в Школе Капитализма 5 популярных мифов про заморозку вкладов. Процитирую пару фрагментов из статьи (ссылка).

Суть мифа: ставки по депозитам сейчас очень высокие, а денег на депозитах очень много. Банкам приходится платить проценты, а у них нет соответствующих доходов, только обязательства перед вкладчиками. Банки вот-вот обанкротятся, надо срочно заморозить вклады, чтобы вся банковская система не посыпалась.

Реальность. Рост выплат по депозитам с лихвой компенсируется ростом доходов от кредитования, так как объём выданных кредитов больше, чем объём привлечённых банками средств (ссылка).

У банковского сектора всё отлично — в 2024 году он обновил рекорд по прибыли, заработав 3,8 трлн рублей (ссылка). К примеру, Сбер объявил в апреле, что платит дивиденды по 35 рублей на акцию, и что это ровно половина его прибыли за 2024 год (ссылка). Всего, значит, у Сбера 70 рублей прибыли за год. Я сейчас залез в терминал, Сбер стоит 295 рублей. Несложно подсчитать, что Сбер генерирует 70/295 = 24% годовой доходности (или 10% дивидендной доходности после налогов). Если это называется «банки банкротятся», то хотел бы я так банкротиться много лет подряд… На мой взгляд, Сбер не банкротится — он гребёт деньги бензиновой лопатой, не успевая вытирать пот со лба.

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Заморозить рублёвые вклады — это как отрезать ногу пациенту, крайняя мера. В России совершенно не та ситуация сейчас, так что даже обсуждение возможности заморозки вкладов звучит несколько нелепо.

— Доктор, помогите! Пациенту Долгоносикову из 6-й палаты плохо: он объелся яблок и вот уже три часа не вылезает из туалета, только стонет и матерится из-за двери.

— Всё ясно, дело серьёзное. Сестра, готовьте операционную. Будем ампутировать Долгоносикову левую ногу!

Желающие могут снова шутить про «твёрдо и чётко» — как в комментариях к прошлогоднему посту. Поставлю сейчас себе в календарь отметку на май 2026 года — напомнить, что я очередной раз оказался прав.