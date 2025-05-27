Мнение: Россия умеет пикировать

В России объявили о том, что существенно модернизировали изначально переданные из Ирана беспилотники, названные в стране «Герань», и теперь уже собираются производить их в самой России в количестве 500 штук в день. Каждая «Герань-2» несет 50 кг взрывчатки, ее трудно обнаружить, потому что она летит первоначально на предельно низких высотах, где ее трудно засечь радаром, а перед атакой на объект беспилотник взлетает на 2,5 – 3 км и оттуда пикирует на цель на большой скорости, и в этот момент он уже малоуязвим для средств ПВО противника.

В общем, в России огромная радость и гордость за отечественных конструкторов и оружейников, которые сумели так существенно улучшить поделку персидского военного производства, так что это теперь будет уже полностью импортозамещенное оружие, целиком на отечественных комплектующих, собираемая полностью в России. В целом – описание производит впечатление. Особенно это вот пикирование на голову противника с высоты 3 км.

Правда, похоже, что в основном «Герани» использовались все предыдущее время как средство для бомбежки украинских городов, вроде Киева, Одессы и Харькова. В этом плане непонятно, чему радоваться – ведь у украинцев какого-то аналога «Герани» нет. Нам гордиться, что мы теперь станем с пикирования бомбить украинские города, пользуясь основой, которую нам дал Иран? Но

Вообще, удивляет направление русской военной мысли, в котором она развивается: это почему-то в основном развитие способов бомбежки. Предмет гордости отечественного ВПК – это «управляемые бомбы» весом до 3 тонн, и вот инновационные беспилотники, используемые для налетов на города, типа «Гераней». Герани как бы не такие смертоносные – «всего» 50 кг тротила, это уж явно не 3 тонны; но если их теперь будет по 500 штук за раз, то получается 500*50, равно 25 тонн в сумме. И это – на гражданское население городов?

Тут пугает то, что мы имеем дело с классической гонкой вооружений, в которой РФ выступает инициатором – то есть запускает средство, аналога которого у противника нет, и как бы приглашает противника создать что-то такого же типа или даже сильнее. В чем соревнование-то идет – в том, чтобы наиболее «эффективно» поражать города? То есть – увеличивать число жертв среди мирного населения? У нас теперь 500 «Гераней»! – А у нас будет 1000!

На Украине, это всеми признается, создана мощная индустрия по производству беспилотников. Они не сумеют ответить? Не думаю. Если на российские города станет нечто падать с пикирования, скажем, на мою девятиэтажку? Если там будет даже лишь 40 кг тринитротуола – мне кажется, этого более чем достаточно. Все эти азартные «соревнования» больше всего напоминают попытки кидаться камнями, когда сам живешь в стеклянном доме.

Да и вообще – вроде бы изначально речь не шла о том, кто у кого больше перебьет мирного населения. Уже заговорили о перемирии… И вот, вместо перемирия, тупорылые и страшные, безмозглые «герани», по 500 штук в день, застилающие небо… Зачем это всё? Как вошли в пике, так и не можем никак из него выйти.