Мнение: Маловато русофобии

Читаю раздраженные реплики от “простых людей” в журнале “Огонек” по поводу “очернительства нашей истории и Великой Победы” – в частности, по разгрому советских войск в 1941 году. Среди обычных злобных завываний в духе “вы все лжете, агенты госдепа!” есть и как бы рациональные – да зачем, мол, во всем этом копаться, зачем считать, сколько армий разбежалось, сколько сдалось в плен, это ж все дела давно минувших дней, да и кто, типа, знает, как оно на самом деле было? А то ведь – говорят мудрые читатели “Огонька” – только подорвем веру наших детей в мощь родного государства, посеем зерна русофобии, опять станем погружаться в пучину национального унижения… Не лучше ли сделать акцент на доблести наших солдат и на победоносной нашей армии, воспитать в детях гордость и восхищение российскими чудо-богатырями? Разве так-то оно не лучше для подрастающего поколения?

И что возразить на такую “железную логику”? Не скажешь же, что изучать историю разгрома советских армий и нужно именно для того, чтобы “подорвать у детей веру в мощь родного государства”. Это и есть главный смысл подобных штудий. Потому что в том же 41 году этой же “веры в мощь” было более чем предостаточно, только и пели про “гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход” и т.п. А в итоге все “яростные машины” потерялись в болотах практически без следа уже в первые недели войны.

Если б люди знали реальную (!) историю ВОВ, нынешнее “патриотическое воодушевление” было бы попросту невозможно, так как люди бы понимали: советский милитаризм – это ВСЕГДА крайняя степень идиотизма, помноженная на показуху. Если б мы знали собственную историю, бряцать оружием считалось бы просто неприличным. Россия всегда очень болезненно воюет: в Первую мировую вся российская армия разбежалась, во Вторую мировую история повторилась. Русские люди воевать не любят, не умеют, учиться не желают, избегают всеми способами – и что-то начинают делать только тогда, когда уж совсем край.

И это ведь совсем нетрудно увидеть – ну, не вояки мы! Но нет – госпропаганда ласково нашептывает обывателям, какие они кровожадные берсерки и боевые роботы с “ни шагу назад” – а обывателям эта картинка очень льстит и они довольно щурятся, как коты на солнышке.

В нашем школьном образовании критически не хватает русофобии и национального унижения – так я считаю. И это тем более обидно, когда вся наша история дает для них столько прекрасного материала… (2015)

Юбилей у этого поста – я его написал РОВНО 10 лет назад, 27 мая 2015 года. Как в воду смотрел…