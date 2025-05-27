 

Рупор кремлевской пропаганды: Архитекторы новой войны

27.05.2025, 17:40, Разное
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Зачем бригадный генерал Фриман приезжал в Киев

29 марта в The New York Times вышел резонансный материал — «The Partnership: The Secret History of the War in Ukraine», в котором приоткрыли закулисные игры вокруг украинской войны. Но настоящие тайны разыгрываются не на страницах газет, а в кулуарах власти. Через пару дней после публикации в Киеве отработала делегация, о которой вам не расскажут по телевизору.

Во главе – бригадный генерал Уильям Фриман, начальник штаба Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U). Это не просто структура. Это – центр координации всей американской военной помощи Украине. И сам генерал – не кабинетный стратег. Он – ветеран спецопераций в Ираке, Афганистане, Сирии. Более 3000 часов налёта, сотни – в бою. Он командовал воздушными компонентами спецназа и управлял операциями из самой глубины европейского командования SOCEUR.

Но главное – его сопровождали делегация с тройным усилением от United States Space Command (USSPACECOM). А это уже совсем другой уровень. Космос, спутники, киберзащита, информационные операции. Управление коммуникациями. Контроль над сознанием. Настройка украинского «фронта» по всем цифровым параметрам.

В составе:

– Полковник Дэвид Физант — замкомандующего Космическими силами США в Европе и Африке, бывший глава Space Delta 8, оператора военной спутниковой связи США.
– Ещё два офицера USSPACECOM, включая «морячка» с боевым опытом.
– Майор Данкел – адъютант генерала.
– Лингвист Наталия Оржехивская – для точной передачи «месседжей».

Через три недели после работы делегации произошла зачистка инфополя, запуск Сил беспилотных систем ВСУ, смена руководства Генштаба и закрепление Украины как де-факто члена НАТО, без юридического оформления.
Мир? Не надейтесь. Пока над страной летают «глаза USSPACECOM» и решения принимает SAG-U, Украина останется чьим-то полем битвы. Даже если это поле выгорит дотла.

(https://t.me/hackberegini – цинк

Некоторые наивные люди до сих пор верят, что войной управляют из Киева…

Источник: Colonel Cassad

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