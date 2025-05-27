 

Мнение «аналитика»: О нехороших предчувствиях… Что-то страшное грядёт?

27.05.2025, 17:35, Разное
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Не нравится мне всё это. Сильно не нравится.

Просто смотрим на тренды.

Американский президент Дональд Трамп заявил, выступая в Вест-Пойнте, что он «и на 10 центов» не сократит новый военный бюджет размером в 1 трлн долл. Между прочим, рекордный в истории США по абсолютному размеру.

Но заметка не о том, чтобы осудить «американскую военщину». Смотрим дальше.

Европа уже третий год наращивает военные бюджеты в темпе, сравнимом только с холодной войной. Германия, Польша, Франция, Скандинавия строят не только армии — они строят заводы. А сейчас в ЕС утверждаются программы, которые задают новый вектор развития всей экономики, возвращая Европу к роли «оружейной кузницы».

Ну и цифры. В 2021 году европейский военный бюджет насчитывал 214 млрд евро. В 2024 — уже 326 млрд. А к 2029 году предположительно вырастет до 600 млрд евро. Вроде бы это можно объяснить появлением нового-старого противника. Но военные расходы растут по всему миру!

В 2021 они составляли 2,1 трлн долл., из них США 806 млрд, а #Россия официально 66 млрд. В 2024 уже 2,72 трлн долл., из которых #США: 997 млрд, #Китай: 314 млрд (реально может быть в 2-2,5 раза больше), Россия: 149 млрд, Израиль: 46,5 млрд долл. — рост на две трети всего за три года.

За три года мир нарастил военные бюджеты на треть. И продолжает увеличивать — к 2029 году прогнозируют уже 4–4,5 трлн долл. Это совсем не похоже на «временное напряжение», якобы вызванное «российской угрозой». Это — новый мировой порядок.

Пожалуй, нет ни одной веской причины считать, что вся произведённая и купленная на эти #деньги военная #техника будет просто храниться на складах. Оружие в таких масштабах производят не для учений. Оно обязательно выстрелит.

Когда и в кого?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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