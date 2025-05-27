«Абсолютно бескорыстные мотивы» – Верховный суд разъяснил, как отличить подарок от взятки

Подарок отличается от взятки тем, что вручается с «абсолютно бескорыстными мотивами», а для подтверждения этих мотивов достаточно соответствующего заявления дарителя.

Об этом заявил Верховный суд, изучая дело экс-депутата Госдумы Михаила Коростылёва, которого обвиняли в получении взятки от табачных компаний за снятие законопроекта о дальнейшем ограничении продажи и рекламы табачных изделий.

Следствие выяснило, что бабушка вице-президента одной из крупных табачных корпораций Аркадия Абрамченкова в 2018 году подарила племяннице Коростылёва автомобиль Rolls-Royce Cullinan, а затем другой его пожилой родственник вручил жене депутата ключи от нового трёхэтажного дома в коттеджном посёлке «Государь» на Рублёво-Успенском шоссе. По мнению следователя, это было признаком взятки. Суд признал эти сделки недействительным, а Коростылёва приговорил к штрафу в размере 1 млн рублей, однако он подал апелляцию и дошёл до ВС.

Верховный суд выяснил, что у родственников Абрамченкова не было никакой мотивации давать взятку Коростылёву, а кроме того, все подарки предназначались для его племянницы и жены, а не ему лично. Также дарители заявили, что дарили машину и квартиру «абсолютно бескорыстно, исходя из мотивов глубокой личной приязни».

– Взятка передаётся должностному лицу или члену законодательного органа с целью продвижения тех или иных интересов. Учитывая, что Коростылёв, как он заявил в суде, отозвал законопроект из-за его серьёзных недоработок, а дарители никакой заинтересованности в этом не имели и передавали имущество с абсолютно бескорыстными мотивами и к тому же третьим лицам, речь идёт именно о подарках, и нет никаких оснований считать иначе, – говорится в решении.

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