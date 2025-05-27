Рупор кремлевской пропаганды: Под столом переговоров

Лидеры Европы могут сидеть лишь под столом переговоров по Украине (с) МИД РФ

1. США сообщили, что Украине предоставила им список своих условий. Не трудно представить, что там они ничего отдавать не хотят.

2. США ждут аналогичных условий от России, которые вряд ли разойдутся с позицией России, которая в сухом остатке звучит как "отдавайте 4 области полностью, иначе в следующий раз придется отдавать еще больше".

3. Переговоры, скорее всего, будут возобновлены именно в Турции. В текущих реалиях это удобный формат для России (что сегодня Путин еще раз обсудил с Фиданом) и максимально неудобный для Украины и совсем неприемлемый для Европы.

4. Вариант с Ватиканом был в интересах Украины и Европы, поэтому не удивительно, что Россия его даже не стала всерьез рассматривать. Ватикан заинтересованный игрок и конечно же отньдь не нейтральный.

5. Угрозы Европы ввести новые санкции или поставить "Таурусы" РФ совсем не пугают и рассматриваются как истерика тех, кого не пускают за стол переговоров, тем более, что все красные линии ЕС прочерченные в мае на деле оказались коричневыми.

6. Администрация Трампа продолжает занимать двойственную позицию, сыпя угрозами без исполнения, в надежде, что Россия прогнется. Эти надежды также тщетны. РФ устроит и вариант, где США прогнут своих сателлитов в Европе и на Украине, и если США хлопнут дверью и сократят свое участие.

7. Летняя кампания уже по факту идет и противник ожидает, что Россия уже вполне готова начать ряд наступательных операций с серьезными оперативными целями, которых она рассчитывает добиться в ходе летней кампании. Очевидно, что оккупированная ВСУ территория ДНР существенно сократится в размерах за лето.

8. Удары по Украине продолжатся. МО РФ сегодня еще раз подтвердило, что ВСУ могут сколько угодно спамить дроны в направлении Москвы, но обратка будет куда как жестче.

9. МИД РФ сегодня также подтвердил, что переговоры по обмен с американцами успешно продвигаются. Скоро должен состояться обмен 9 на 9. Поменяют либо в Турции, либо в ОАЭ/Саудовской Аравии. Тут переговоры идут в закрытом режиме и списки тех, кого поменяют скорее всего будут обнародованы уже по факту обмена. Учитывая все предшествующие обмены, можно быть уверенным, что наши переговорщики освободят кого-надо.

10. В целом, переговоры будут идти своим чередом, а война своим чередом. Минской бодяги не будет.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках