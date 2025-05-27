Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 630 детей

Офис генпрокурора Украины сообщает, что (по состоянию на 26 мая 2025 года, 1188-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 630 детей, 1960 несовершеннолетних получили ранения.

“Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 645, Харьковской – 492, Днепропетровской – 242, Херсонской – 208, Запорожской – 181, Киевской – 146, Сумской – 139, Николаевской – 119”, – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

25 мая в результате обстрела города Коростышев Житомирской области погибли трое детей: два мальчика в возрасте 8 и 17 лет, девочка в возрасте 12 лет, а также травмирован 14-летний мальчик.

25 мая в результате обстрела города Харьков пострадал 14-летний мальчик.

25 мая в результате обстрела населенных пунктов Киевской области травмированы восемь детей: девочки в возрасте 10, 13, 17 лет, мальчики в возрасте 8, 10, 11, 13 лет.

25 мая в результате обстрела города Николаев был ранен 17-летний парень.