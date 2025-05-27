 

Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 630 детей

27.05.2025, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Офис генпрокурора Украины сообщает, что (по состоянию на 26 мая 2025 года, 1188-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 630 детей, 1960 несовершеннолетних получили ранения.

“Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 645, Харьковской – 492, Днепропетровской – 242, Херсонской – 208, Запорожской – 181, Киевской – 146, Сумской – 139, Николаевской – 119”, – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

25 мая в результате обстрела города Коростышев Житомирской области погибли трое детей: два мальчика в возрасте 8 и 17 лет, девочка в возрасте 12 лет, а также травмирован 14-летний мальчик.

25 мая в результате обстрела города Харьков пострадал 14-летний мальчик.

25 мая в результате обстрела населенных пунктов Киевской области травмированы восемь детей: девочки в возрасте 10, 13, 17 лет, мальчики в возрасте 8, 10, 11, 13 лет.

25 мая в результате обстрела города Николаев был ранен 17-летний парень.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Полиция Ливерпуля – водитель, врезавшийся в толпу, был пьян

27.05 / Дональд Трамп о Путине – “Он играет с огнем”

27.05 / Взрыв на химическом заводе в Китае – есть погибшие и пропавшие без вести

27.05 / Давид Барнеа и Рон Дермер прибыли в Вашингтон для обсуждения Ирана и заложников

27.05 / На фоне заявлений Мерца о неоправданности войны в Газе СДПГ призывает к оружейному эмбарго

27.05 / На востоке России бушуют лесные пожары

27.05 / В Алтайском крае будут финансово поощрять беременных школьниц

27.05 / Евросоюз инвестирует 150 миллиардов евро в коллективную оборону континента от России

27.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1189-й день войны

27.05 / В Канаде отправлен в тюрьму похититель культового портрета Уинстона Черчилля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика