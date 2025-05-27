 

Профессиональный серфборд RÄVIK Ultimate мгновенно разгоняется до 55 км/ч

27.05.2025, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Датская компания Awake Boards представила новую флагманскую модель своей электрической доски для серфинга RÄVIK Ultimate. Это устройство адресовано профессиональным спортсменам и представляет собой эволюцию предыдущей модели S. Основой доски стал карбоновый композитный монокок с W-образным корпусом, широким хвостом и средним рокером. Такая конструкция обеспечивает исключительную устойчивость при резких поворотах и скоростном катании на открытой воде.

Основой новинки выступает усовершенствованная реактивная силовая установка, гарантирующая мгновенный разгон до максимальной скорости 55+ км/ч в любых водных условиях. Разработчики сделали особый акцент на системе управления — беспроводной контроллер с водонепроницаемым дисплеем обеспечивает точную регулировку мощности и отображает ключевые параметры: текущую скорость, расстояние от берега и продолжительность сеанса.

Инженерам Awake удалось достичь впечатляющего веса в 18 кг для основной конструкции без учета аккумулятора. Батарея Flex XR 4 расположена в хвостовой части, что оптимизирует баланс и повышает маневренность. На одном заряде доска способна работать до 60 минут. RÄVIK Ultimate позиционируется как самое совершенное решение на рынке, с соответствующей ценой — 16 800 долларов.

В комплектацию входят карбоновые ласты, ремни для ног, зарядные устройства, страховочный трос и транспортировочная сумка на колесах. RÄVIK Ultimate уже доступна для заказа, предлагая профессиональным спортсменам уникальную возможность испытать предельные возможности электрического серфинга.

Источник &#8212 RAVIK Ultimate




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Завершение войны в Европе

28.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Дедушка из Гоголевки

27.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Деколонизация Ньютона

27.05 / Live: девятый испытательный запуск Starship

27.05 / Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

27.05 / Мнение: Завтра – Шоколадница! Встреча с читателями

27.05 / Мнение: Индустриализация при Пушкине, 19-й век

27.05 / «Баловство, убрать» – в отечественном «убийце Telegram» отключили смайлы и реакции по требованию госзаказчика

27.05 / Объекты возле Венеры сочли потенциально опасными для Земли

27.05 / Мнение: Банки гребут деньги лопатой, или почему вклады замораживать не будут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика