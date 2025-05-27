Профессиональный серфборд RÄVIK Ultimate мгновенно разгоняется до 55 км/ч

Датская компания Awake Boards представила новую флагманскую модель своей электрической доски для серфинга RÄVIK Ultimate. Это устройство адресовано профессиональным спортсменам и представляет собой эволюцию предыдущей модели S. Основой доски стал карбоновый композитный монокок с W-образным корпусом, широким хвостом и средним рокером. Такая конструкция обеспечивает исключительную устойчивость при резких поворотах и скоростном катании на открытой воде.

Основой новинки выступает усовершенствованная реактивная силовая установка, гарантирующая мгновенный разгон до максимальной скорости 55+ км/ч в любых водных условиях. Разработчики сделали особый акцент на системе управления — беспроводной контроллер с водонепроницаемым дисплеем обеспечивает точную регулировку мощности и отображает ключевые параметры: текущую скорость, расстояние от берега и продолжительность сеанса.

Инженерам Awake удалось достичь впечатляющего веса в 18 кг для основной конструкции без учета аккумулятора. Батарея Flex XR 4 расположена в хвостовой части, что оптимизирует баланс и повышает маневренность. На одном заряде доска способна работать до 60 минут. RÄVIK Ultimate позиционируется как самое совершенное решение на рынке, с соответствующей ценой — 16 800 долларов.

В комплектацию входят карбоновые ласты, ремни для ног, зарядные устройства, страховочный трос и транспортировочная сумка на колесах. RÄVIK Ultimate уже доступна для заказа, предлагая профессиональным спортсменам уникальную возможность испытать предельные возможности электрического серфинга.

Источник — RAVIK Ultimate